Соцсеть Likee оштрафовали на 1,5 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал виновным в административном правонарушении социальную сеть Likee, выразившееся в отказе локализовать данные россиян на территории России.

"Признать Likeme Pte.Ltd виновной в правонарушении по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 1,5 млн рублей", - говорится в решении суда.

Это первый административный протокол в отношении соцсети за такое правонарушение в РФ.

Представители компании заявили о готовности обжаловать решение суда. Они просили суд прекратить производство по делу в связи с тем, что не видят в действиях соцсети состав административного правонарушения.

В Роскомнадзоре сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди локализовавших данные в России компаний были названы Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации данных заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.