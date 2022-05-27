Россия сможет обеспечить себя собственными семенами не раньше 2024 года

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Аграрно-промышленный комплекс РФ сможет полностью обеспечить себя семенами собственного производства не раньше 2024 года, считают в российском Минсельхозе.

"Мы работаем с нашими институтами, и, может, сезон 2022-2023 будет тяжелый, но, в любом случае, дальше, с сезона 2024 года мы уверены, что сможем обеспечить себя своими семенами. Необходимым объемом семян на территории страны - вот так, может, это еще будет не наша селекция, но семена у нас будут", - заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе Всероссийского зернового форума в пятницу.

Сейчас Россия по ряду культур не обеспечивает себя семенами по нормам Доктрины продовольственной безопасности (не менее 75%). "Если по пшенице у нас все более-менее хорошо, больше 90% у нас самообеспеченность, то по ряду других культур у нас достаточно слабые позиции", - отметила Лут.

Как заявил на форуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, вопрос обеспечения аграриев семенами "в условиях новых вызовов заслуживает отдельного внимания". Он подтвердил, что доля иностранной селекции в зерновых невелика, "но тем не менее по отдельным позициям зависимость от иностранной селекции сохраняется". Поэтому необходимо сконцентрироваться на создании новых сортов, новых гибридов, которые будут отличаться высоким качеством, хорошей урожайностью, а также устойчивостью к тем негативным факторам, которые есть. Ну и вообще будут, скажем так, подходить для российских природно-климатических условий", - сказал он.

По его словам, такая работа ведется в рамках федеральной научно-технической программы. "Подготовлена подпрограмма по селекции и семеноводу зерновых, она должна начать свою реализацию со следующего года. Разрабатываем также подпрограмму по кукурузе, планируем ее утвердить в 2023 году. Но, думаю, может и раньше. Работа подготовительная проведена, будем целиться все-таки в конец 2022 года", - пообещал министр.

Но этого, считает он, недостаточно, нужен прорыв в сотрудничестве аграрной науки и практики. "Надо, чтобы сорта и гибриды появились, что называется не на бумаге, а для конкретных сельхозпроизводителей, чтобы они рублем, ногами голосовали за приобретение наших высокопродуктивных семян", - сказал он.

Патрушев также сообщил, что с 2023 года Минсельхоз будет интенсивнее стимулировать инвестиционную активность для создания селекционно-семеноводческих центров. "Нас поддержал председатель правительства. Доля возмещения капзатрат на строительство и модернизацию таких объектов будет увеличена с 20% до 50%", - заявил он.