Посевам сельхозкультур в РФ в мае не хватило тепла, сроки уборки могут сдвинуться. Обзор

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Холодный май, который на европейской территории страны стал рекордсменом по низким температурам для последнего месяца весны, может негативно повлиять на будущий урожай зерна в РФ в крупных зернопроизводящих регионах.

Специалисты, опрошенные "Интерфаксом", констатируют замедление темпов сева и развития озимых и яровых культур в ряде регионов, прогнозируют перенос уборки урожая на более поздние сроки.

Холод задерживает сев

"Естественно, холодная весна сдвинет созревание растений и, соответственно, уборку "вправо". Скорее всего, начнем уборку на неделю позже обычных сроков", - заявил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. Он отметил, что "из-за прохладной погоды развитие теплолюбивых культур идет замедленно". Тем не менее, он пока не видит особых угроз будущему урожаю, прежде всего, озимых культур, 97% которых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

"Озимые культуры, априори, являются самыми морозо- и стрессоустойчивыми", - соглашаются в департаменте АПК Костромской области.

Задержки в их развитии в регионе не отмечают - посевы проходят фазу кущения и готовятся к фазе "выход в трубку". Обеспеченность пахотного и метрового слоя почвы влагой оптимальна, это способствует закладке максимального урожая зерна и семян, уточняют в департаменте.

"По яровым культурам ситуация несколько иная, чем по озимым. Они более требовательны к уровню теплообеспеченности пахотного слоя почвы, и снижение средней температуры на 5-10 градусов от средних многолетних значений сказывается на уровне их развития уже сейчас, - сказали в департаменте. - Фазы прорастания семени и всходов растягиваются, всходы не такие дружные, как при посеве при наступлении оптимальных почвенных и климатических условий. Многие аграрии отмечают, что почва созрела, но она холодная".

"Небольшое, но некритическое" отставание в росте озимых из-за холодной весны отмечают в департаменте сельского хозяйства Брянской области. Это не окажет значительного влияния на формирование урожая, уверены специалисты.

Яровые в области посеяны на 90% запланированных площадей. Всем необходимым аграрии обеспечены. Повышение температуры, которое ждут аграрии, положительно повлияет на урожай.

На улучшение погоды рассчитывают и в Воронежской области.

"В этом году температурный режим сложился на 3-5 градусов ниже климатической нормы, местами зафиксированы заморозки на почве. Это притормаживает вегетацию и развитие посевов идет неполным ходом. Радуют прогнозы: со следующей недели погода налаживается, будет держаться выше 20 градусов. Надеемся на хороший температурный режим", - сообщил начальник отдела развития растениеводства областного департамента АПК Александр Харьковский.

По его словам, несмотря на погоду, состояние озимых в регионе текущей весной лучше, чем после прошлогодней майской жары. "Чтобы растения вызрели, проводим подкормки. Озимые сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии, не то, что в прошлом году", - отметил он.

Несколько сдерживают темпы сева осадки. "Но мы уже завершаем сев яровых. Сахарная свекла, подсолнечник и другие масличные посеяны более чем на 90% площадей", - сказал Харьковский.

Как сообщил пресс-центр областного правительства, были опасения, что аграриям может не хватить семян, особенно технических культур. Но, по данным Россельхозцентра, обеспеченность семенами технических культур в итоге составила 100% и более. "Следует отметить, что посевные площади зерновых, зернобобовых и крупяных культур на сегодняшний день практически полностью состоят из сортов отечественной селекции", - сказали в пресс-центре.

В Саратовской области температура воздуха в мае оказалась на 4-11 градусов ниже нормы. Холодная погода и интенсивные дожди в большинстве районов повлияли на темп полевых работ, сообщили в областном Минсельхозе.

Сев яровых культур отстает от прошлого года почти на 270 тыс. га. В настоящее время за сутки засевается от 80 тыс. до 100 тыс. га, хотя до похолодания - до 150 тыс. га.

"Ранние яровые зерновые культуры находятся в фазах от прорастания зерна и всходов до появления третьего листа. На фоне слабой засоренности состояние большей части посевов хорошее", - сказали в министерстве, сообщив, что в ближайшие дни в области ожидается потепление.

О задержке роста теплолюбивых культур заявили и в комитете АПК Курской области. "Всходы яровых зерновых культур получены неплохие. Негативно прохладная погода сказывается только на состоянии теплолюбивых культур: кукурузы, сои и гречихи. В связи с этим задерживается их рост и развитие", - сказали в ведомстве.

Опасений по поводу будущего урожая озимых в регионе пока нет. Но все будет зависеть от дальнейших погодных условий в период колошения, цветения и созревания, считают специалисты.

Из-за холодной погоды компания "Август-Агро" (Татарстан) может внести небольшие корректировки в структуру севооборота яровых, сообщил замгенерального директора по производству Михаил Суровцев. При этом он отметил, что "холодная весна традиционно несколько замедляет развитие культур, но в настоящий момент мы придерживаемся наших изначальных планов на сезон, 80% полей уже засеяно".

По данным Минсельхозпрода Татарстана, темпы сева яровых несколько снизились, но отставание от первоначального графика не является критичным.

Мешают дожди

Как отметил замглавы Минсельхозпрода Татарстана Дмитрий Яшин (его слова передала пресс-служба ведомства), сев в республике проведен более чем на 70% площадей. "Из-за обильных осадков и прохладной погоды темп посевных работ не вышел на полную мощность. За апрель и вторую декаду мая в среднем по республике выпало свыше 100 мм осадков при среднем многолетнем показателе 57 мм, сумма эффективных температур ниже нормы", - сказал он.

Из-за прохладной погоды и дождей замедлился яровой сев и в Оренбургской области.

Как сообщили в областном Минсельхозпроде, во второй декаде мая в области была прохладная и дождливая погода, что несколько замедлило темпы проведения весенне-полевых работ, но сев не прерывали ни на день. "Сеяли там, где позволяли условия. Сейчас посевная идет в форсированном режиме. Сейчас в области устанавливается сухая и теплая погода", - сказали в ведомстве.

Но для посевов озимых погода комфортная, 85% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. "Эти цифры не окончательные и благодаря погоде могут измениться в лучшую сторону", - отметили в министерстве.

В Рязанской области аграриям также приходилось использовать "окна" между дождями. Но в целом сев идет в соответствии с планом, ранние зерновые посеяны на 90% площадей, сообщили в региональном Минсельхозе.

Что же касается озимых, то погодные условия, по мнению аграриев, для их развития пока складываются идеально - состояние растений хорошее, запасы влаги большие.

Дожди, которые прогнозируются в конце недели, могут задержать ход сева и в Калужской области. Но в целом сев идет с опережением на две недели, сообщил замминистра сельского хозяйства региона Геннадий Луценко.

"Земля пока не очень прогрелась, и отсутствие тепла, может быть, не очень способствует вегетации", - отметил Луценко.

С материально-техническим обеспечением, по его оценке, в регионе лучше, чем в прошлом. В частности, минеральных удобрений закупили 32 тыс. тонн вместо планировавшихся 28 тыс. тонн.

Озимые: рано радовались

Холодная весна не лучшим образом отразилась на посевах озимых в Орловской области, сообщила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве областного департамента сельского хозяйства Ирина Гуринович.

"Весной мы радовались тому, что они вышли из-под снега в достаточно хорошем состоянии. Гибели не было отмечено ни в одном из хозяйств. Однако ситуация стала ухудшаться по мере того, как наступила холодная весна и пришли возвратные заморозки, - сказала она. - Вторичная корневая система развивалась у озимых слабо, из-за этого азот и элементы питания усваиваются хуже".

"По моим прогнозам, урожай будет не выше прошлогоднего показателя, учитывая, что и в прошлом году он был ниже обычного", - добавила Гуринович.

Сев яровых зерновых и зернобобовых культур в области прошел с опозданием на 7-10 дней. С опозданием в две недели пришлось сеять сахарную свеклу. Кроме погоды, никаких сдерживающих факторов нет, подчеркнула специалист.

Из-за этого теплолюбивые культуры развиваются с опозданием. "Подсолнечник, допустим, вместо 7-8 дней в некоторых хозяйствах всходил 14 дней, то же самое кукуруза и соя. Сейчас ситуация выправляется. На следующую неделю прогноз благоприятный, до плюс 25 градусов и дожди. Для всех культур это будет хорошо", - сказала Гуринович.

За состояние озимых опасаются и в Пермском крае. Как сообщили в краевом Минсельхозе, холодная весна может негативно повлиять на формирование озимых культур - от частичного повреждения до полной гибели. Обморожение на стадии кущения замедляет рост и снижает количество ростков.

Однако в ведомстве пока не спешат делать выводы о последствиях непогоды. Плановые площади под урожай 2022 года превышают 709,5 тыс. га, что на 7 тыс. га больше, чем в прошлом году.

В бой пошли сорняки

В Башкирии холодный и дождливый май не только задержал развитие озимых зерновых культур, но и способствовал значительному распространению сорняков, что, несомненно, приведет к необходимости дополнительных химобработок на всей площади посевов, сообщили в республиканском Минсельхозе.

Холодная весна в незначительной мере может повлиять и развитие яровых посевов. "Но в целом при достаточном дальнейшем накоплении положительных температур никаких угроз снижения урожая не предвидится", - сказали в министерстве.

Весенние полевые работы в республике идут в плановом режиме. Но из-за сильных дождей, которые льют последнюю неделю, темпы работ несколько снизились. За май выпало осадков в четыре раза больше нормы.

В Белгородской области, по информации областного Минсельхозпрода, яровые культуры посеяны практически на всех запланированных площадях, на большинстве из них получены качественные всходы. Аграрии приступили к борьбе с сорной растительностью, вредителями и болезнями полевых культур в посевах.

Как сообщили в областном филиале Россельхозцентра, если холодная погода и дожди сдерживали выход вредителей и их активность, то с потеплением "их вредоносность сразу же активизировалась, правда, в целом пока понижена". "Что касается болезней зерновых культур, таких как корневые гнили, септориоз, пиренофороз и мучнистая роса озимой пшеницы, то их проявление было несколько раньше обычного и развитие на отдельных площадях выше пороговых значений. Поэтому такие погодные условия в определенной степени способствовали их большему распространению", - сказал собеседник агентства.

Беспокойство по поводу того, что сложившиеся погодные условия способствуют распространению болезней и развитию сорняков, выразили и в Минсельхозпроде Татарстана. В ведомстве отметили, это требует дополнительной обработки посевов.

По данным Минсельхоза РФ, к 26 мая сев зерна проведен на 23 млн га против 24,9 млн га на аналогичную дату прошлого года. В том числе яровая пшеница посеяна на 10 млн га (на 11,1 млн га в 2021 году), ячмень - на 6,1 млн га (на 6,6 млн га), кукуруза на зерно - на 2,5 млн га (на 2,7 млн га), рис - на 128,9 тыс. га (на 150,4 тыс. га).

В целом яровой сев проведен на 41,1 млн га против 42,8 млн га годом ранее.