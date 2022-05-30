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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

При Курчатовском институте создадут научно-производственный семеноводческий центр

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство создаст в России научно-производственный семеноводческий центр, распоряжение об этом уже подписано, сообщил на встрече с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин. Документ будет опубликован, пообещала пресс-служба правительства.

Центр должен будет обеспечить внедрение передовых научно-технических результатов в сельском хозяйстве: он будет заниматься развитием семеноводства и разработкой новых сортов и гибридов сельхозкультур.

Его головной структурой станет Курчатовский институт. Также в него войдут Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы (Краснодарский край), Северо-Кавказский федеральный научный центр, Ростовский федеральный научный центр, Крымский институт виноградарства и виноделия "Магарач".

Комментируя это решение, Мишустин отметил, что в каждом из этих федеральных учреждений "есть своя школа, специалисты, оригинальные наработки". Поэтому, по его словам, объединять их в одну организацию не нужно, а в рамках общего центра они смогут "успешно взаимодействовать и ускорить за счет концентрации усилий процесс по созданию конкурентоспособных селекционных форм, а также новых технологий в производстве и переработке сельхозпродукции".

"Рассчитываем, что новый центр представит программу своей работы в самые короткие сроки и привлечет к этому процессу представителей нашего агропромышленного комплекса. Такое сотрудничество станет основой для появления более качественных новых линий растений с высокой урожайностью", - подчеркнул Мишустин.

Михаил Мишустин Магарач Курчатовский институт
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