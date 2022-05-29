На саммите ЕС обсудят возможность конфискации российских активов на восстановление Украины

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Важной и чувствительной темой" открывающегося в понедельник внеочередного саммита ЕС назвал высокопоставленный европейский чиновник конфискацию подсанкционных российских авуаров.

"Председатель Европейского совета (Шарль Мишель) настаивал, чтобы была изучена такая возможность конфискации. Уже в течение некоторого времени Европейский совет этим занимается, и на саммите эта работа должна быть продолжена", - сказал журналистам на условиях анонимности функционер ЕС, знакомя их в воскресенье с повесткой европейской встречи в верхах, центральным вопросом которой будет Украина.

Собеседник представителей СМИ пояснил, что считает этот вопрос чувствительным, потому что он подразумевает учет национального права государств-членов ЕС, европейского права и международного права.

"Это также важный пункт, который будет предметом дискуссии", - добавил источник.

В ответ на уточняющий вопрос он отметил, что в Брюсселе осознают, что "для некоторых государств-членов юридически это деликатный, почти невозможный шаг, но возможный для других".

По словам чиновника, сейчас важно начать дебаты на эту тему. "И, если в конечном счете мы придем к координации национальных мер, это уже будет кое-что", - заключил собеседник журналистов.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины. В то же время Линднер повторил, что правительство Германии готово к рассмотрению предложения о конфискации ранее замороженных иностранных активов Центробанка РФ.

До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект ЕС, что Евросоюз изучит возможность использования попавших под санкции активов физлиц РФ для финансирования восстановления Украины.