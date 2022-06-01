NYT сообщила о дебатах в США по идее изъять замороженные активы РФ для помощи Украине

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Призывы некоторых стран Европы к конфискации замороженных активов российского Центробанка, чтобы потом использовать их для восстановления Украины, сталкиваются с сопротивлением со стороны США, пишет The New York Times.

"Высокопоставленные чиновники администрации Байдена (Джо Байден, президент США - ИФ) предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и отбить у других стран охоту полагаться на Соединенные Штаты как на страну для хранения инвестиций", - сообщает издание.

По данным газеты, в администрации Байдена идут обсуждения, стоит ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе долларов и евро, которые Москва депонировала перед началом спецоперации на Украине. NYT уточняет, что лишь небольшая часть средств РФ хранится в США, большая их часть была депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии.

Согласно собеседникам издания, в администрации США анализируют, может ли арест средств Центрального банка РФ побудить другие страны "размещать свои резервы Центрального банка в других валютах и держать их подальше от американских рук".

Газета отмечает, что на пресс-конференции в Германии в мае министр финансов США Джанет Йеллен выразила сомнения в законности конфискации активов.

Кроме того, она утверждала, что это может заставить страны неохотно хранить свои резервы в долларах, опасаясь, что в будущих конфликтах США и их союзники конфискуют средства.