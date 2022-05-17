Глава Минфина Германии готов рассмотреть идею конфискации иностранных активов ЦБ РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что не видит препятствий для обсуждения предложения о конфискации иностранных активов Центробанка РФ.

"С политической точки зрения я готов рассмотреть идею с конфискацией зарубежных активов ЦБ РФ. Мы уже ведем дискуссии в ЕС и G7, и такие предложения находятся на рассмотрении", - сказал министр в интервью газете Handelsblatt.

В то же время он отметил, что иная ситуация складывается с частными активами, связанными с Россией, и что "необходимо уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами".

Он также напомнил о намерении Запада изолировать Россию политически, финансово и экономически, но при этом признал серьезные экономические последствия таких мер, особенно для стран с низким уровнем доходов. Министр выразил уверенность, что экономика РФ всё сильнее будет страдать от западных санкций.

Кроме того, Линднер назвал "серьезной ошибкой" зависимость Германии от РФ в сфере энергетики, наблюдавшуюся при предыдущих правительствах Германии. Линднер отметил, что Германия уже может замещать российский уголь из других источников и готова отказаться от нефти РФ, однако отказ от газа займет больше времени.

Ранее руководители стран G7 в рамках санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT, а также ввести ограничивающие меры к международным резервам ЦБ РФ.