Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Федун назвал разумным снижение добычи нефти в РФ для будущего потребления

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун считает разумным снижение добычи нефти в России в условиях существующих ограничений из-за ситуации на Украине. Он высказал это мнение в статье для РБК.

ЭкономикаНовак спрогнозировал снижение добычи нефти РФ в 2022 году до 480-500 млн тНовак спрогнозировал снижение добычи нефти РФ в 2022 году до 480-500 млн тЧитать подробнее

"Зачем производить и экспортировать товаров больше, чем это необходимо для динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния? Для обеспечения будущего?" - рассуждает он.

По его мнению, более рационально сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создать инфраструктурные заделы, чем накапливать сомнительные долговые обязательства, которые к тому же ежегодно обесцениваются в силу неконтролируемой девальвации.

"Сразу отмечу, что с высокой долей вероятности потребность в сырьевых ресурсах будет увеличиваться в ближайшие десятилетия и их стоимость будет коррелировать с реальной инфляцией. (Кстати, очень забавно наблюдать, как те политики, которые говорили об углеводородах как о товаре с "сомнительной" стоимостью и наступлении "безуглеводородной" эры, сегодня активно убеждают нефтяные компании увеличивать инвестиции в разведку и разработку... Политическая конъюнктура поменялась)", - пишет Федун.

"Поэтому зачем России обеспечивать добычу 10 млн баррелей нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7-8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта. Давайте вернемся и к той дискуссии, которая была накануне соглашения ОПЕК+. Что лучше - продавать 10 баррелей сырца по $50 или семь, но по $80? Так и теперь. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты?" - рассуждает он.

Он подчеркивает, что в условиях политического шторма чрезвычайно важно сохранить соглашение ОПЕК+. "Только арабские производители обладают свободными мощностями, способными в краткосрочный период частично заместить российский нефтяной экспорт. Несомненно, что все последующие шаги по оптимизации нефтяных поставок было бы разумно координировать с нашими партнерами по соглашению", - пишет вице-президент НК. Со временем по мере роста мирового спроса на углеводороды и развития экспортной инфраструктуры, ориентированной на восточное направление, у России появится возможность вновь нарастить добычу нефти, сохраняя формат взаимодействия ОПЕК+, считает он.

Другим важным шагом могло бы стать увеличение мощностей национального танкерного флота, включая танкеры класса "река - море", для создания альтернативных транспортных коридоров экспорта российской нефти через Турцию, Иран и страны Средней Азии, полагает топ-менеджер "ЛУКОЙЛа".

Леонид Федун ЛУКОЙЛ ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent поднялась выше $120 за баррель

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Заявка на прокачку газа через Украину остается на одном уровне девятый день подряд

Bloomberg узнал о возможности отсрочки эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ по "Дружбе"

Bloomberg узнал о возможности отсрочки эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ по "Дружбе"

Сбербанк снизил ставки по вкладам, потребкредитам и ипотеке

Заявка на прокачку газа через Украину остается минимальной восьмой день подряд

РФ к концу июня подготовит механизм расчетов с инвесторами без лицензии от США

РФ к концу июня подготовит механизм расчетов с инвесторами без лицензии от США

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке

РФ может временно запретить экспорт риса

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });