Федун назвал разумным снижение добычи нефти в РФ для будущего потребления

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун считает разумным снижение добычи нефти в России в условиях существующих ограничений из-за ситуации на Украине. Он высказал это мнение в статье для РБК.

"Зачем производить и экспортировать товаров больше, чем это необходимо для динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния? Для обеспечения будущего?" - рассуждает он.

По его мнению, более рационально сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создать инфраструктурные заделы, чем накапливать сомнительные долговые обязательства, которые к тому же ежегодно обесцениваются в силу неконтролируемой девальвации.

"Сразу отмечу, что с высокой долей вероятности потребность в сырьевых ресурсах будет увеличиваться в ближайшие десятилетия и их стоимость будет коррелировать с реальной инфляцией. (Кстати, очень забавно наблюдать, как те политики, которые говорили об углеводородах как о товаре с "сомнительной" стоимостью и наступлении "безуглеводородной" эры, сегодня активно убеждают нефтяные компании увеличивать инвестиции в разведку и разработку... Политическая конъюнктура поменялась)", - пишет Федун.

"Поэтому зачем России обеспечивать добычу 10 млн баррелей нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7-8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта. Давайте вернемся и к той дискуссии, которая была накануне соглашения ОПЕК+. Что лучше - продавать 10 баррелей сырца по $50 или семь, но по $80? Так и теперь. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты?" - рассуждает он.

Он подчеркивает, что в условиях политического шторма чрезвычайно важно сохранить соглашение ОПЕК+. "Только арабские производители обладают свободными мощностями, способными в краткосрочный период частично заместить российский нефтяной экспорт. Несомненно, что все последующие шаги по оптимизации нефтяных поставок было бы разумно координировать с нашими партнерами по соглашению", - пишет вице-президент НК. Со временем по мере роста мирового спроса на углеводороды и развития экспортной инфраструктуры, ориентированной на восточное направление, у России появится возможность вновь нарастить добычу нефти, сохраняя формат взаимодействия ОПЕК+, считает он.

Другим важным шагом могло бы стать увеличение мощностей национального танкерного флота, включая танкеры класса "река - море", для создания альтернативных транспортных коридоров экспорта российской нефти через Турцию, Иран и страны Средней Азии, полагает топ-менеджер "ЛУКОЙЛа".