ЕАБР спрогнозировал падение ВВП Белоруссии в 2022 году на 6,5%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Экономика Белоруссии в 2022 году упадет на 6,5% в связи с усилением западных санкций и из-за рецессии в России, говорится в майском макрообзоре на сайте Евразийского банка развития (ЕАБР).

"В базовом сценарии прогнозируем сокращение ВВП Белоруссии на 6,5% в 2022 году. Последствия ограничений со стороны ряда западных стран, разрывы производственных и логистических цепочек, а также спад российской экономики могут привести к потере около $10 млрд (или примерно 20%) экспорта товаров и услуг в текущем году", - говорится в обзоре.

Эксперты ЕАБР прогнозируют, что вторичными эффектами падения белорусского ВВП станут сокращение доходов предприятий и населения, рост неполной занятости и безработицы, углубление спада инвестиций и сжатие потребительского спроса. По их оценке, снижение цен импорта нефти и газа из России может частично ограничить вторичные негативные эффекты, однако, скорее всего, не окажет значимого влияния на производство в силу затруднений со сбытом. Пространство для бюджетной и денежно-кредитной поддержки экономики ограничено.

Из-за сокращения производства подпавших под ограничения отраслей промышленности и транспорта экономика снизится на 3%, из-за прекращения ненефтяного экспорта на Украину с марта 2022 года - на 0,3%, из-за падения ВВП России (на 7%) - на 2,7%, распространяющие на другие отрасли вторичные эффекты добавят 2% снижения ВВП. Частично компенсировать рецессию позволят антикризисные меры правительства и работа IT-сектора.

По базовому сценарию ЕАБР, в 2023 году ВВП Белоруссии сократится на 3%, в 2024 году ожидается слабый восстановительный рост на 1,5% по мере адаптации экономики к функционированию в изменившихся условиях.

По оценке экспертов банка, импортные ограничения ряда западных стран напрямую затрагивают отрасли, на которые приходится около 10% ВВП Белоруссии: химия, нефтеперерабатывающая и нефтедобывающая промышленность, деревообработка, металлургия, производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов. Прямое влияние рестрикций в этих отраслях оценивается на уровне менее 10% ВВП, так как часть продукции идет на внутренний рынок, часть поставляется в страны, не вводившие ограничения. Кроме того, санкции имеют отложенный характер и часть подпавших под них товаров может быть переориентирована на другие рынки.

В соответствии с базовым прогнозом, ЕАБР ожидает рост инфляции в стране в 2022 году до 18%, в основном в связи с ослаблением белорусского рубля, повышением инфляционных ожиданий, разрывами транспортно-логистических цепочек, ускорением роста цен в России и на мировых сырьевых рынках. В 2023 году инфляция может замедлиться до 8%.

Эксперты ожидают ставку рефинансирования в Белоруссии в 2022 году на уровне 12-15%.

По прогнозу, в связи с уменьшением профицита во внешней торговле до $1-1,5 млрд в 2022 году с $3 млрд в 2021 году средний курс нацвалюты ослабнет в этом году до 2,78 белорусских рубля/$1.

"Скорость адаптации белорусской экономики к изменившимся условиям функционирования сильно не определена", - считают эксперты, в связи с этим риски для экономической активности в краткосрочной перспективе смещены в сторону большего спада. "Угроза ужесточения ограничений (западных санкций - ИФ) сохраняется, а перспективы скорого налаживания цепочек поставок неочевидны. При неблагоприятном развитии событий падение ВВП в 2022 году превысит 10%", - не исключают в ЕАБР.

Ранее ЕАБР оценивал рост ВВП Белоруссии на уровне около 1% в год.

На фоне санкций экономика Белоруссии по итогам первого квартала вступила в рецессию, которая углубилась по итогам января-апреля. По данным Белстата, за четыре месяца ВВП снизился на 2,1% (в январе-марте - на 0,4%).

МВФ ожидает падения ВВП Белоруссии в этом году на 6,4%, ЕБРР - на 4%, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает падение до 15%.

В 2021 году ВВП Белору вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году.