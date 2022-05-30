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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Инвесторы пока не уверены в прохождении дна рынком акций США

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок начал текущий год резким спадом, прервавшим двухлетний "бычий" тренд, и у инвесторов пока нет уверенности, что дно рынка уже пройдено, отмечает Bloomberg.

Индекс S&P 500 с начала текущего года упал на 13%, максимальными темпами с 1970 года, на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, пытающейся взять под контроль инфляцию, спровоцирует рецессию в США.

Повышение процентных ставок сократило привлекательность акций технологических компаний, что привело к обвалу индекса Nasdaq 100: с начала текущего года он потерял 22%. Падение индекса с пика, зафиксированного в ноябре 2021 года, достигало 30%, что хуже только динамики времен глобального финансового кризиса 2008 года, когда обвал Nasdaq превысил 50%.

Колебания фондового рынка США в этом году также являются самыми резкими со времен глобального финансового кризиса. По данным Strategas Securities, изменение индекса S&P 500 составляло не менее 1% по итогам 89% торговых сессий в 2022 году.

Лишь два из 11 отраслевых подындексов S&P 500 выросли с начала текущего года: индикатор нефтяных компаний поднялся на 58%, коммунальных - на 4,8%. Подындекс производителей потребительских товаров широкого потребления опустился на 3,3%, компаний сферы недвижимости - на 13,7%.

Некоторое смягчение риторики Федеральной резервной системы, а также сигналы гибкости потребительского сектора США и корпоративных прибылей, дают инвесторам надежду на восстановление рынка акций, сообщает Bloomberg. Кроме того, подешевевшие акции начинают привлекать потенциальных покупателей.

За минувшую неделю S&P 500 прибавил 6,6%, Dow Jones - 6,2%, Nasdaq - 6,8%. До этого Dow снижался восемь недель подряд, чего не наблюдалось с 1932 года, а два других индекса - семь недель кряду.

Тем не менее, эксперты не исключают возможности нескольких ложных прорывов рынка вверх до того, как его дно будет пройдено окончательно.

Анализ LPL Financial показывает, что в случае пяти худших для S&P 500 стартов года значение индекса возобновляло рост, и средние темпы его подъема за период с июня по декабрь составляли 19,1%.

ФРС США S&P 500 Nasdaq Strategas Securities Dow Jones
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