Пауэлл заявил, что ФРС располагает инструментами для контроля инфляции

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) уверена, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать увеличение процентных ставок, заявил ее глава Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам майского заседания.

Низкая и стабильная инфляция - ключевой фактор для экономики, сказал Пауэлл. При этом он отметил, что у ФРС есть инструменты для контроля инфляции.

Он сказал, что дополнительный подъем стоимости кредитования на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства Федрезерва.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в среду была ожидаемо повышена на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 0,75-1% годовых. В марте Федрезерв поднял ставку на 25 б.п.

В последний раз американский ЦБ увеличивал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а подъема сразу на 50 б.п. не было с 2000 года.

Низкая и стабильная инфляция - ключевой фактор для экономики, сказал Пауэлл. При этом он отметил, что у ФРС есть инструменты для контроля инфляции.

"Инфляция слишком высока, и мы понимаем, какие трудности она вызывает, - сказал глава ФРС, назвав свое выступление прямым обращением к американской общественности. - Мы действуем оперативно, чтобы вернуть ее обратно".

Он видит путь для ослабления инфляции до умеренного уровня без риска возникновения рецессии. Есть "хороший шанс для мягкой посадки" экономики, считает Пауэлл.

Фондовый рынок США перешел к уверенному росту на фоне выступления председателя Федрезерва: индексы Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite к 22:10 МСК прибавляют более 2%.