Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:44

Пауэлл заявил, что ФРС располагает инструментами для контроля инфляции

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) уверена, что американская экономика очень сильна и сможет выдержать увеличение процентных ставок, заявил ее глава Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам майского заседания.

Низкая и стабильная инфляция - ключевой фактор для экономики, сказал Пауэлл. При этом он отметил, что у ФРС есть инструменты для контроля инфляции.

Он сказал, что дополнительный подъем стоимости кредитования на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства Федрезерва.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в среду была ожидаемо повышена на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 0,75-1% годовых. В марте Федрезерв поднял ставку на 25 б.п.

В последний раз американский ЦБ увеличивал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а подъема сразу на 50 б.п. не было с 2000 года.

Низкая и стабильная инфляция - ключевой фактор для экономики, сказал Пауэлл. При этом он отметил, что у ФРС есть инструменты для контроля инфляции.

"Инфляция слишком высока, и мы понимаем, какие трудности она вызывает, - сказал глава ФРС, назвав свое выступление прямым обращением к американской общественности. - Мы действуем оперативно, чтобы вернуть ее обратно".

Он видит путь для ослабления инфляции до умеренного уровня без риска возникновения рецессии. Есть "хороший шанс для мягкой посадки" экономики, считает Пауэлл.

Фондовый рынок США перешел к уверенному росту на фоне выступления председателя Федрезерва: индексы Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite к 22:10 МСК прибавляют более 2%.

ФРС США Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США обеспечат безопасность Швеции в процессе ее вступления в НАТО

США обеспечат безопасность Швеции в процессе ее вступления в НАТО
Военная операция на Украине

Глава ДНР сообщил о поездке Кириенко и Турчака в Донбасс

Пандемия коронавируса

Количество смертей от COVID-19 в США превысило 1 миллион

Военная операция на Украине

Для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор

Для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор

Командование МКС перешло к российскому космонавту Артемьеву

Военная операция на Украине

Телеканал "Звезда" сообщил об ударах по комбинату "Азовсталь" из гаубиц и РСЗО

Британия ввела санкции против Орешкина, Чемезова и Добродеева

Британия ввела санкции против Орешкина, Чемезова и Добродеева

Volkswagen удвоил квартальную прибыль

Volkswagen удвоил квартальную прибыль

Граждане РФ могут лишиться права покупать недвижимость в ЕС

Граждане РФ могут лишиться права покупать недвижимость в ЕС

Британским организациям запретили оказывать РФ управленческие, бухгалтерские и PR-услуги

Британским организациям запретили оказывать РФ управленческие, бухгалтерские и PR-услуги