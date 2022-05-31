"Газпром" прекратил поставки в Нидерланды из-за отказа платить в рублях

Фото: David Hecker/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" подтвердил прекращение поставок газа в Нидерланды из-за отказа платить по новым правилам, сообщила компания.

"Газпром" полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - пишет российская компания.

Прекращение поставок означает, что с настоящего времени до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа. Впрочем, как это повлияет на европейский рынок, GasTerra оценить не взялась.

Для компенсации выпадающих поставок нидерландская газотранспортная компания Gasunie экстренно строит в порту Эмсхавене в провинции Гронинген терминал СПГ. Для его создания уже арендованы две плавучие регазификационные установки. Они позволят принимать до 8 млрд куб. м газа в год. Ожидается, что оба судна будут введены в эксплуатацию осенью.

Первый терминал СПГ в Нидерландах Gate LNG начал работу в порту Роттердама в 2011 году. В 2021 году через него перегружено 8 млрд куб. м газа.

По данным справочника BP, в 2020 году потребление газа в Нидерландах составило 36,6 млрд куб. м, из них 11,2 млрд куб. м обеспечили трубопроводные объёмы из России. В справке "Газпром экспорта" сообщается, что в 2020 году трубопроводные поставки газа на рынок страны составили 11,81 млрд куб. м, включая отгрузку в адрес компании GasTerra, по краткосрочным контрактам, дочерним компаниям и на электронной торговой платформе.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.