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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Газ в Европе подорожал после отказа Нидерландов и Дании от поставок из РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе перевалила за $1000 за тысячу кубометров на фоне провальной генерации ветропарков, а также отказа Нидерландов и Дании от новой системы оплаты российского газа и прекращения его поставок этим покупателям.

Ближайший (уже июльский) фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures во вторник утром вырос до $1046 за тысячу кубометров, а сейчас находится на уровне $1023.

В понедельник TTF закрылся на уровне $977.

Ниже $1000 спотовая цена газа в ЕС оставалась с 7 мая, но решения Дании и Нидерландов, а также эмбарго ЕС на российскую нефть дали котировкам новые основания для роста.

Ситуация с выработкой электроэнергии из возобновляемых источников в Европе в понедельник резко ухудшилась.

Мощности ветроэнергетических установок 30 мая обеспечили всего 5,6% энергобаланса по ЕС - это минимальное значение с конца декабря прошлого года, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На наступившей неделе окончательно пройдут запоздавшие весенние холода, установится солнечная и маловетренная погода. Это приведет к сокращению выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников и росту использования газа, а также увеличению потребления энергии для кондиционирования.

Европа Дания Нидерланды
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