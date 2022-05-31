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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Запрет ЕС на импорт сырой нефти РФ начнет действовать спустя шесть месяцев после официального вступления санкций против российской нефти, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.

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При этом срок отказа от нефтепродуктов РФ после принятия санкций составит восемь месяцев. Таким образом, введение эмбарго на нефтяной импорт РФ в ЕС будет проходить поэтапно.

В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. В заключении саммита ЕС говорится, что лидеры стран союза сошлись во мнении, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отмечала, что де-факто нефть после введения в действия эмбарго будет поступать только по трубопроводу "Дружба" - ряду стран на юге ЕС. На этот нефтепровод, по словам главы ЕК, приходится 10% от всей импортируемой ЕС нефти РФ.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что шестой пакет санкций, как и ожидалось, подразумевает также отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на вещание трёх государственных российских каналов.

Теперь решение по санкциям, имеющее юридическую силу, должен принять Совет ЕС.

ЕС Россия
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