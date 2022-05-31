СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Запрет ЕС на импорт сырой нефти РФ начнет действовать спустя шесть месяцев после официального вступления санкций против российской нефти, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.

При этом срок отказа от нефтепродуктов РФ после принятия санкций составит восемь месяцев. Таким образом, введение эмбарго на нефтяной импорт РФ в ЕС будет проходить поэтапно.

В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. В заключении саммита ЕС говорится, что лидеры стран союза сошлись во мнении, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отмечала, что де-факто нефть после введения в действия эмбарго будет поступать только по трубопроводу "Дружба" - ряду стран на юге ЕС. На этот нефтепровод, по словам главы ЕК, приходится 10% от всей импортируемой ЕС нефти РФ.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что шестой пакет санкций, как и ожидалось, подразумевает также отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на вещание трёх государственных российских каналов.

Теперь решение по санкциям, имеющее юридическую силу, должен принять Совет ЕС.