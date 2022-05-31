Ряд стран получили исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Некоторые страны получили определенные исключения из принятого запрета на импорт Евросоюзом нефти и нефтепродуктов из России, передает телеканал "Россия 24" (ВГТРК) слова премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

"Чехии предоставляется 18 месяцев, чтобы она смогла доработать конкретные моменты. Другим странам, таким как Венгрия, необходимо время для перенастройки НПЗ (с работы на российском сырье - ИФ). Мы не устанавливаем определенных сроков. Будет мониторинг со стороны Еврокомиссии, чтобы убедиться, что это не займет слишком много времени", - сказал он.

Премьер добавил также, что "другие страны, в частности Словакия", смогут получать нефть из России морем, если окажется, что по-другому получить ее невозможно.

Ранее премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что страна получила отсрочку на введение эмбарго на закупку российской нефти до конца 2024 года.

Ранее во вторник стало известно, что главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.