В ЦБ подтвердили возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц

Такая мера может быть введена для компаний, для вкладов физлиц она не обсуждается

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Банке России допускают возможность ввести отрицательные ставки по валютным вкладам для юридических лиц, подтвердила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, регулятор считает это целесообразным. Она уточнила, что в законодательстве может появиться возможность устанавливать отрицательные ставки может быть предусмотрена только по валютным депозитам юрлиц, по вкладам физлиц эта мера не обсуждается.

В обзоре финансовой стабильности ЦБ указал, что основной тенденцией российского валютного рынка в ближайшей перспективе будет снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля. Ускорить девалютизацию могло бы создание правовых условий для введения отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро, считает регулятор.

Переход к новой экономической реальности в рамках санкционного давления сопровождается сменой парадигмы существования российского валютного рынка, а также рядом сопутствующих рисков, отмечает ЦБ.

Регулятор ожидает, что девалютизация будет происходить на фоне значительного сокращения экспортно-импортных отношений с западными партнерами. Значительное влияние на уменьшение роли доллара и евро будут оказывать риски расчетов в данных валютах для всех российских контрагентов, валютный контроль и переход на рублевые расчеты при оплате европейскими потребителями поставок российского газа.

Перспективным вектором развития валютных отношений станет постепенное снижение объемов использования валют недружественных стран за счет развития инфраструктуры платежей в национальных валютах. Тенденцию девалютизации продолжит демонстрировать как банковский сектор, так и сектор домохозяйств.

Из-за изоляции валютного рынка на фоне отсутствия нерезидентов у банков при наличии валютных пассивов и активов создаются дополнительные риски, так как они лишены возможности хеджировать свою валютную позицию. Наличие дополнительных рисков будет способствовать естественному сокращению банковских балансов в валютах недружественных стран. Девалютизации банковского сектора может содействовать политика Банка России: в апреле после восстановления ситуации с ликвидностью были повышены нормативы обязательных резервов по валютным обязательствам - с 2% до 4%.

"Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах США и евро", - говорится в обзоре.

Традиционной уязвимостью российского банковского сектора на протяжении длительного времени являлась валютизация активов и пассивов. ЦБ с 2016 года проводил политику девалютизации, сдерживая рост валютного кредитования и наращивания обязательств в иностранной валюте. Это позволило повысить устойчивость российских банков к рискам волатильности валютного курса.

ЦБ в обзоре отмечает, что на фоне оттока средств клиентов с валютных счетов ускорился процесс девалютизации обязательств банковского сектора. В феврале - апреле 2022 года уровень валютизации обязательств кредитных организаций снизился на 1,2 процентного пункта, до 24%. Доля валютных обязательств перед корпоративными клиентами сократилась за три месяца на 2,6 п.п. - до 31%, перед физическими лицами - на 4,2 п.п., до 16%.

В то же время валютизация активов увеличилась на 3 п.п. - до 24% на фоне роста ликвидных активов банков в иностранной валюте, валютизация кредитного портфеля оставалась вблизи 16%. В результате разница между балансовыми активами и балансовыми обязательствами банковского сектора в иностранной валюте 1 мая выросла до $32 млрд.

Сейчас банки в России не могут устанавливать отрицательные ставки по депозитам, как в Европе и в ряде других стран. В 2019 году ЦБ и Минфин по инициативе крупных банков обсуждали этот вопрос, но речь шла о создании правовых условий для введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц. Однако тогда проблема с валютными пассивами носила другой характер и была связана с ростом привлеченных средств, которые российские банки были вынуждены размещать в европейские активы по отрицательным ставкам. Однако в России, привлекая средства клиентов, банки не могут устанавливать отрицательные ставки из-за отсутствия такой возможности в гражданском законодательстве. Банк России отмечал, что из-за этого банки несут дополнительные расходы и рискуют получить отрицательную маржу. После обсуждения ЦБ и Минфин все же решили не менять законодательство.

В настоящее время девалютизация банковских балансов происходит на фоне блокирующих санкций со стороны США, ЕС и других стран, которые не позволяют крупнейшим российским банкам проводить операции в валютах этих стран и вкладываться в их активы. С изменением балансов сталкиваются и банки, не входящие в санкционные списки западных стран. Так, Тинькофф банк с 28 мая приостановил открытие вкладов в валюте, объяснив это отсутствием надежных валютных активов.

"Банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", - сообщили "Интерфаксу" в банке.

Представитель кредитной организации напомнил, что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией (ряд банков тоже уже отказались от такого продукта в своих линейках).

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