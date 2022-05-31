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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

ЦБ отметил подрыв доверия к мировой финсистеме из-за заморозки резервов РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Заморозка российских золотовалютных резервов (ЗВР) и возможное их изъятие подорвало доверие к сложившимся механизмам функционирования мировой финансово-экономической системы, считает Банк России. Об этом регулятор сообщил в "Обзоре финансовой стабильности".

"Дальнейшее развитие мировой экономики и финансовой системы будет также определяться нарастающим процессом дезинтеграции. На фоне масштабных санкционных рисков возникают предпосылки/стимулы для формирования валютных и торговых блоков, локальных платежных систем. Прецедент заморозки валютной части золотовалютных резервов Банка России (а также обсуждение их возможной конфискации в Конгрессе США) приведет к тому, что центральные банки (прежде всего в странах Азии и Ближнего Востока) будут переосмысливать риски размещения своих резервов в долларах США и евро", - говорится в обзоре.

Банк России ожидает повышения спроса на золото и снижение роли доллара и евро как резервных активов.

"На фоне таких глобальных изменений возможны периоды повышенной волатильности на мировых рынках, которые будут способствовать росту уровня процентных ставок", - полагает ЦБ.

При увеличении стоимости финансирования на глобальных рынках могут обостриться долговые риски, что может нести угрозы для финансовой стабильности более уязвимых стран с накопленными структурными дисбалансами.

Банк России ЗВР США Конгресс
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