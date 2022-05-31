Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили Вадима Воробьева на пост президента компании

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "ЛУКОЙЛа" 30 мая на внеочередном собрании в заочной форме одобрили досрочное прекращение полномочий президента Вагита Алекперов и утвердили Вадима Воробьева новым главой компании, сообщает НК.

По первому вопросу "за" проголосовало 95,7301% участвовавших в собрании, по второму - 99,2519%.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий президента был вынесен в связи с невозможностью исполнения Алекперовым обязанностей единоличного исполнительного органа ПАО "ЛУКОЙЛ" по причине введения персональных санкций и полученного от него соответствующего уведомления.

До момента избрания нового руководителя НК совет директоров назначил временным единоличным исполнительным органом - президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" - Воробьева, занимавшего позицию первого исполнительного вице-президента. Его же кандидатура была единственной для избрания в качестве нового главы компании.

По данным НК, по состоянию на 31 марта 2022 года, Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary, в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций НК, правами голоса по которым он не распоряжается. Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером компании, отмечал "ЛУКОЙЛ".

Согласно последнему проспекту евробондов компании, по состоянию на 30 сентября 2021 года Алекперов прямо или косвенно владел или являлся бенефициаром (в том числе через семейные трасты и взаимные фонды) 28,33% акционерного капитала НК.

Бизнесмен является основателем "ЛУКОЙЛа", который был зарегистрирован в качестве акционерного общества в 1993 году. Тогда же он и возглавил компанию в качестве президента.

Алекперов 13 апреля был включен в санкционный список Великобритании. До этого он попал в аналогичный список Австралии.

Воробьев родился в 1961 году, работает в периметре компании с 1998 года, в правлении - с 2010 года.