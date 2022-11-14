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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

"ЛУКОЙЛ" переименует президента в CEO и упразднит правление

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 5 декабря внести изменения в устав общества для оптимизации структуры органов управления НК, обусловленные необходимостью повысить оперативность принятия решений при руководстве текущей деятельностью.

Как говорится в материалах к собранию, в компании планируется сформировать только единоличный исполнительный орган, без коллегиального - правления, в связи с чем из устава будут исключены все положения о правлении.

Вопрос о назначении единоличного исполнительного органа компании и о досрочном прекращении его полномочий в целях повышения оперативности принятия соответствующих решений предлагается отнести к компетенции совета директоров, а не собрания акционеров.

Кроме того, предлагается заменить наименование единоличного исполнительного органа компании, президент, новым наименованием - главный исполнительный директор в целях приведения его в соответствие функционалу. В его обязанности войдет выработка и реализация текущей хозяйственной политики компании в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности, утверждение годовых и перспективных планов деятельности, бюджета и инвестиционной программы и контроль за их выполнением. Перечень его компетенций пополнят: разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ, предварительное согласование решений дочерних обществ об участии в других организациях и о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную $150 млн, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя. Также он сможет принимать решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг компании, выкупленных НК.

Собрание акционеров пройдет в заочной форме.

Действующий президент "ЛУКОЙЛа" Вадим Воробьев был утвержден на внеочередном собрании 30 мая 2022 года. До этого президентом с 1993 года был основатель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, который 21 апреля сообщил о решении отказаться от полномочий члена совета директоров и досрочно сложить полномочия главы общества, чтобы санкции, наложенные на него Австралией и Великобританией, не мешали развитию компании.

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов Вадим Воробьев
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