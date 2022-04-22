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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:59

Алекперов объяснил уход из "ЛУКОЙЛа" желанием не мешать развитию компании

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Основатель нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, который с момента ее создания возглавлял НК, решил дистанцироваться от нее, чтобы персональные санкции не мешали развитию компании.

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При этом он останется в России и будет развивать, в том числе, социальные проекты.

"Все знают, что на меня были наложены санкции английские и австралийские, поэтому это мешает сегодня развитию компании. Санкции не касаются компании "ЛУКОЙЛ", а касаются лично меня, поэтому я принял решение, чтобы дистанцироваться от деятельности компании. Я сегодня не являюсь членом правления, президентом компании, членом совета директоров. Поэтому компания сегодня не связана со мной ни в коем разе. И у меня не контрольный пакет, поэтому компания может спокойно развиваться", - сказа Алекперов в эфире телекомпании "Россия 24".

"Я россиянин, я патриот своей страны, я не собираюсь уезжать из страны, у меня много планов - это развитие социальных проектов", - добавил он.

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов
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