Алекперов объяснил уход из "ЛУКОЙЛа" желанием не мешать развитию компании

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Основатель нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, который с момента ее создания возглавлял НК, решил дистанцироваться от нее, чтобы персональные санкции не мешали развитию компании.

При этом он останется в России и будет развивать, в том числе, социальные проекты.

"Все знают, что на меня были наложены санкции английские и австралийские, поэтому это мешает сегодня развитию компании. Санкции не касаются компании "ЛУКОЙЛ", а касаются лично меня, поэтому я принял решение, чтобы дистанцироваться от деятельности компании. Я сегодня не являюсь членом правления, президентом компании, членом совета директоров. Поэтому компания сегодня не связана со мной ни в коем разе. И у меня не контрольный пакет, поэтому компания может спокойно развиваться", - сказа Алекперов в эфире телекомпании "Россия 24".

"Я россиянин, я патриот своей страны, я не собираюсь уезжать из страны, у меня много планов - это развитие социальных проектов", - добавил он.