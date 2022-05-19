Bloomberg сообщил о планах Китая закупать нефть РФ для стратегических резервов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая ведут переговоры с Россией по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из источников, переговоры ведутся на уровне правительств двух стран практически без участия представителей нефтяных компаний.

Другой источник отметил, что объемы и условия сделки пока не определены, и нет гарантий, что она будет заключена.

Глобальные цены на нефть резко выросли с начала года после начала военной спецоперации на Украине, при этом российская нефть торгуется со значительным дисконтом, поскольку многие покупатели отказываются от нее, опасаясь санкций и репутационных рисков. Как следствие, у Китая появилась возможность восполнить свои стратегические запасы относительно дешевым топливом, пишет Bloomberg.

Китай не раскрывает размер своих стратегических резервов, однако, по оценкам некоторых компаний, показатель составляет около 1 млрд баррелей нефти. По оценкам третьих лиц, имеющиеся запасы увеличились в последнее время из-за сокращения спроса в связи со вспышкой коронавируса.

"Китай обладает способностью увеличить запасы, и, если они смогут это сделать по привлекательным ценам, это будет хорошей возможностью", - отметила старший аналитик компании Kpler Джейн Се.

По оценкам компании, совокупные нефтяные резервы Китая сейчас составляют 926,1 млн баррелей против 869 млн баррелей в середине марта. Между тем с пикового уровня, достигнутого в сентябре 2020 года, размер запасов снизился на 6%.