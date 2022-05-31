Британская Shell и датская Orsted с 1 июня лишатся поставок газа из РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Британская Shell и датская Orsted лишились доступа к российским поставкам из-за нежелания оплачивать газ по новым правилам, сообщил "Газпром экспорт".

"Датская компания "Эрстед" (Orsted Salg & Service A/S) уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с Указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом". По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Эрстед" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Эрстед" о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", - говорится в сообщении.

Кроме того, Shell Energy Europe Limited уведомила "Газпром экспорт", что тоже не намерена осуществлять платежи по контракту на поставку газа в Германию в рублях, говорится в сообщении.

Максимальный годовой объем поставок по этому контракту составляет 1,2 млрд куб. м.

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от Shell Energy Europe платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Shell Energy Europe о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", - также пишет "Газпром экспорт".

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.