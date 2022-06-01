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"Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ

"Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" подтвердил прекращение поставок газа в адрес датской компании Orsted, а также подразделению Shell в Германии - в связи с неоплатой в рублях, сообщила российская компания.

"Газпром" полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 31 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg & Service в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - подчеркивается в сообщении.

"Газпром" также полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях.

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Shell Energy Europe Limited в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - пишет "Газпром".

Контракт между "Газпром экспортом" и Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд куб. м газа в год.

В 2021 году "Газпром экспорт" поставил компании Orsted Salg & Service 1,97 млрд куб. м газа, что составило около 2/3 от общего объема потребления газа в Дании.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Газпром
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