Санкции закручивают круговорот нефти в природе. Обобщение

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз после долгих споров согласовал шестой пакет санкций в отношении России, включающий эмбарго на закупки нефти и нефтепродуктов. Участники рынка ждут деталей - их соль позволит оценить заряд, которым Брюссель выстрелит в сторону Москвы, и, что в данном случае неизбежно, "себе в ногу". Часть поставок, от которых откажется Европа, Россия сможет перенаправить на другие рынки, но не исключено, что придется снизить добычу нефти. Одно можно сказать с уверенностью: логистика станет и сложнее, и дороже.

Шестой пакет

Официально пока известно лишь то, что санкции будут распространяться не только на нефть, но и нефтепродукты. Евросоюз намерен отказаться от российской нефти, поставляемой морским путем, что составляет две трети российского экспорта, плюс Польша и Германия откажутся еще и от трубопроводных поставок. В результате к концу года Евросоюз заблокирует 90% нефти, идущей из России, и в скором времени обсудит вопрос блокировки оставшихся 10%. Де-факто нефть после имплементации эмбарго будет поступать только по трубопроводу "Дружба" ряду стран на юге ЕС.

Также известно, что ряд стран получат исключения: Чехия сможет перенастроиться с переработки российской нефти в течение 1,5 лет, Болгария - до конца 2024 года, для Венгрии, которая потребляет только российскую нефть и выступала самым ярым противником введения эмбарго, окончательный срок перестройки не установлен, но желательно как можно скорее.

Ряду стран будет разрешено покупать нефть из портов, если по-другому не получится.

Рынок ждет разъяснений: какой и когда будет дан период отсрочки (СМИ пишут о шести месяцах для нефти и восьми месяцах для нефтепродуктов), номенклатуру нефтепродуктов, в каком виде будет запрет (в частности, будет ли какой-то запрет на использование европейских танкеров для перевозки российских нефти и нефтепродуктов).

Постпреды Евросоюза уже 1 июня займутся юридическим оформлением достигнутых договоренностей.

Мировой нефтяной рынок отреагировал на решение Евросовета ростом стоимости фьючерса марки Brent с поставкой в июле впервые с 24 марта выше $122 за баррель.

Предыдущие санкции

Это не первые санкции в отношении российской нефти: еще 15 марта были запрещены новые инвестиции в российский энергосектор, включая продажу нефти и нефтепродуктов, и у многих компаний старые контракты заканчивались в конце года. С марта действует эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов Великобританией и США.

С 15 мая полностью вступил в силу запрет на любые операции с государственными нефтегазовыми компаниями. Исключение сделано для операций, которые строго необходимы для покупки, импорта или транспортировки ископаемого топлива, в частности угля, нефти и природного газа из/через Россию в Евросоюз. На рынке интерпретировали это так, что разрешена покупка нефти для снабжения европейского рынка, тогда как продажа для целей трейдинга запрещается. В результате крупные трейдеры, торговавшие российской нефтью (Trafigura, Vitol, Gunvor), как ожидается, вскоре совсем уйдут с российского рынка.

По подсчетам консультанта VYGON Consulting Ивана Тимонина, в 2021 году Россия экспортировала в страны Евросоюза 2,1 млн б/с сырья и 1,5 млн б/с различных нефтепродуктов. Таким образом, для выполнения цели по отказу от 90% российских поставок ЕС будет необходимо сократить импорт на примерно 3,2 млн б/с или найти их на других рынках.

По оценке МЭА, по итогам уже введенных санкций Россия смогла перенаправить часть потоков, ранее направлявшихся в Европу и США, в Азию, в частности, в Индию и в Турцию. Так, в апреле нефтяной экспорт России в ЕС по сравнению с уровня января-февраля упал на 330 тыс. б/с, в результате доля ЕС в общем объеме экспорта нефти РФ снизилась с 49% в январе-феврале до 37% в апреле, а доля Индии увеличилась с нуля до 14%.

Процесс переориентации рынка уже пошел, отмечают в Райффайзенбанке: Азия покупает российской нефти больше, чем Европа.

При этом сам Евросоюз зависит от российской нефти и нефтепродуктов в среднем на 40%. По разным оценкам, наибольшую долю в импорте поставки из России занимают Литва, Финляндия, Словакия, Германия и Польша, которая зависела от России почти на 60%. "Крупнейшими европейскими странами - получателями российской нефти в 2021 году были Нидерланды, Германия, Польша, Италия и Финляндия, на них в совокупности приходилось порядка 36% экспорта. В то время как поставки в Нидерланды - крупный портовый хаб в Европе - в значительной степени представлены объемами, которые впоследствии распределяются в другие страны", - подсчитал партнер KPMG Максим Малков.

По "Дружбе" российскую нефть получают Венгрия, Чехия, Словакия и Германия - последняя является крупнейшим потребителем российских жидких углеводородов в Европе в абсолютном выражении (НПЗ Шведт, совладельцем которого является "Роснефть".

Себе дороже

Премьер-министр Италии Марио Драги настраивает сообщество: "Санкции будут действовать долго, очень долго. В этом вопросе не должно быть иллюзий. Поэтому все торговые маршруты нужно будет менять: на много лет, если не навсегда", - добавил чиновник. По его оценке, "максимально сильно санкции против России будут ощущаться этим летом", не уточнив, для кого именно.

По мнению аналитиков, пока хуже будет только Европе, которой в условиях нарастающего спроса придется бороться за "нероссийские" баррели.

В случае ухода российской нефти с рынка вырастет цена на нефть на мировом рынке и прежде всего - для Евросоюза, поскольку мировой спрос на нефть не падает, а ввиду выхода Китая из локдаунов, вероятно, возрастет, в то время как другие производители не смогут заместить российские объемы.

"По мере ухода российских объемов с рынка стоит ожидать продолжения повышения цен. Более того, восстановление спроса после снятия ограничений в Китае и дополнительное потребление в туристический период могут привести к существенному разрыву между спросом и предложением. Значительный дисбаланс рынка и вовсе может снизить зависимость цен от фундаментальных факторов, аналогичную ситуацию мы наблюдали в 2020 году при резком росте дисбаланса спроса и предложения на фоне ковидных ограничений по всему миру", - считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

По его оценке, страны ОПЕК+ будут придерживаться своей текущей политики, и не стоит ждать резкого роста добычи от участников альянса. "В такой ситуации, возможно, страны-импортеры пойдут на дополнительное высвобождение запасов нефти из стратегических резервов, которые так или иначе придется восстанавливать. Мы не исключаем, что текущей зимой возможен ценовой шок как на рынке нефти, так и в газовом секторе", - говорится в комментарии.

В наихудшем положении, говорит один из трейдеров, окажутся средиземноморские переработчики: Болгария, Румыния, Чехия, Турция, Греция, Израиль, Италия, Хорватия, Испания, Франция, Португалия, Голландия, Кипр, которым предстоит высокая конкуренция за сырье, способное заменить Urals.

При этом Европе придется увеличить расходы на закупку нефти. Как говорят аналитики ВТБ, перенаправление экспорта не только усложнит логистику, но и увеличит транспортные расходы, что будет закладываться в цены. "Российские нефтяные компании, поставляющие нефть в Европу по трубе, оказываются сейчас в более выигрышном положении. У Татнефти трубопроводный экспорт составляет 90%. Это максимальный показатель в секторе", - заметили они.

Согласно майской статистике, "Роснефть" реализует 55% экспорта по трубе, "ЛУКОЙЛ" - 28%, "Сургутнефтегаз" - 9%, "Газпром нефть" - 19%, "Татнефть" - 80%. В целом по России треть экспорта осуществляется по нефтепроводам.

По мнению аналитиков БКС, целенаправленная ликвидация морского импорта российской нефти и нефтепродуктов в ближайшие 6-8 месяцев, вероятно, окажется трудновыполнимой на практике. "Мы ожидаем, что большой объем нефти и нефтепродуктов продолжит поступать в Европу - либо открыто, либо по серым схемам - через год или даже через два года", - считают они.

Генеральный директор компании "ИнфоТЭК-КОНСАЛТ" Тамара Канделаки согласна, что если заводы Европы не будут перерабатывать российскую нефть, то значит, что они начнут покупать, например, нефть из Саудовской Аравии.

"Это значит, что Россия, в свою очередь, будет поставлять нефть туда, куда ранее ее поставляли саудиты. К сожалению, весь этот передел в итоге вновь приведет к увеличению стоимости логистики, снижению равномерности поставок, а, значит, росту цен на нефть. При этом надо учитывать, что происходящие фокусы с сахалинскими СРП и другой легкой нефтью нарушают баланс спроса и предложения именно лёгкой нефти. То есть при прочих равных стоимость Brent, как легкой нефти, должна расти", - считает глава "ИнфоТЭК-КОНСАЛТ".

"Несмотря на то, что страны ОПЕК обладают существенными свободными мощностями для увеличения добычи нефти в объеме порядка 4 млн б/с, импортерам будет непросто заместить поставки из РФ в полном объеме в связи с рядом существенных факторов, в числе которых продолжение действия соглашения ОПЕК+, напряженность в отношениях США и Саудовской Аравии, затягивание переговоров по СВПД, достижение договоренностей в рамках которых необходимо для снятия санкций с Ирана, а также ориентация европейских НПЗ на сорт Urals. В связи с этим вероятно, что на обозначенном горизонте - до 2023 года - поставленная ЕС цель будет выполнена лишь частично", - считает Тимонин.

Дефицитный дизель

Самой сложной ситуации участники рынка и нефтегазовые компании ожидают для Европы в случае отказа от российского дизельного топлива. Уже сейчас Европа, автопарк которой ездит в основном на дизеле, испытывает дефицит.

Старший консультант исследовательской группы "Петромаркет" Константин Квон говорит, что отказ ЕС от российских нефтепродуктов реален, но приведет к росту цен в Европе и на других мировых рынках. Наиболее сложная ситуация будет с дизельным топливом.

По его словам, даже если Европа откажется от экспорта своего дизтоплива этого не хватит для того, чтобы компенсировать уход российских объемов, и поэтому нужно будет наращивать импорт дизельного топлива из третьих стран.

Глава МЭА Фатих Бироль уже предсказал возможный дефицит бензина и дизельного топлива в Европе ближайшим летом, призвав европейцев снижать потребление нефтепродуктов за счет ограничения как самих передвижений в авто, так и их скорости.

Бироль добавил, что в случае необходимости страны-участницы МЭА будут готовы выпустить на рынок еще больше нефти из стратегических запасов (SPR), однако решение об этом должны принять правительства государств, входящих в агентство.

После введения первых санкций европейские компании пытались покупать так называемую "латвийскую смесь", получаемую смешением российских продуктов с продуктами другого происхождения. Но ряд компаний, таких как Shell и BP, уже полностью отказались от "российских молекул".

Еще одной проблемой является то, что в производстве средних дистиллятов используется газ, цены на который также находятся на исторических максимумах, говорит один из участников рынка.

По мнению одного из трейдеров, экономика переработки в Европе сильно поменяется: европейские НПЗ не только лишатся сверхприбылей, маржа может стать и отрицательной. Поэтому, вероятно, Европе придется снизить производство, притом что уже несколько заводов в Европе закрылись.

Кроме того, сорта нефти, приходящие из других стран, например, Азербайджана, Казахстана, Ливии, дают больший выход бензина и маленький процент дистиллятов. Импорт из США также вряд ли возможен, поскольку и там наблюдается дефицит. "Это приведет к резкому росту цен на нефтепродукты в Европе, особенно на средние дистилляты", - сказал собеседник "Интерфакса", отметив, что, например, в Германии по-прежнему очень много дистиллятов используется для отопления зимой.

При этом для российских компаний снижение экспорта нефтепродуктов не так критично. "Как и в случае с нефтью, перераспределение товарных потоков может привести к снижению доходов от реализации нефтепродуктов на экспорт. Но российским НПЗ поможет снижение цен, по которым они закупают российскую нефть (так как они определяются уровнем экспортной альтернативы), так что для них введение эмбарго не так критично", - говорит Квон.

Что делать и куда девать

Как говорят источники "Интерфакса", задачи снижать добычу нефти в России нет, при этом потенциальные решения обсуждались даже в случае более жестких санкций. Посыл таков, что нужно искать новые рынки сбыта, строить инфраструктуру и развивать платежные системы и расчеты в национальных валютах.

Вице-премьер РФ Александр Новак уже говорил, что обсуждается и расширение нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий Океан (ВСТО), и портовых мощностей. В случае если речь пойдет о перенаправлении экспорта нефтепродуктов, нужно будет еще строить новые нефтепродуктопроводы, железные дороги или танкера. Правда, это может осложниться и ростом стоимости металла, наблюдаемым уже сейчас.

Все понимают, что на это уйдет несколько лет, но с учетом объявленного Европой энергоперехода Россия уже была на это настроена.

По мнению Тимонина, особых проблем с поиском новых рынков сбыта не будет: наиболее существенный рост спроса ожидается в Азии - на горизонте до 2026 года мировое потребление жидких углеводородов вырастет относительно уровня 2021 года на 7,6 млн б/с., из которых 1,3 млн б/с обеспечит Китай, 0,7 млн б/с - Индия, 1,7 млн б/с - иные развивающиеся страны региона.

Кроме того, прочие поставщики будут вынуждены перенаправить свои потоки в Европу для замещения российских поставок, что, в свою очередь, освободит дополнительную нишу в Азии, в связи с чем регион потенциально способен принять на себя все российские объемы, которые могут быть выведены из Европы, полагает он.

Однако нужно время: по оценкам участников отрасли, потребуется 3-5 лет для строительства новой инфраструктуры.

Пока же целесообразно использовать существующие мощности, то есть танкера. Правда, их фрахт уже с марта подорожал в 3-7 раз в зависимости от типоразмера и прочих характеристик.

Теперь же получается, что Европа будет претендовать на эти же танкера, только для импорта нефти.

Кроме того, не исключен вариант увеличения поставок по железной дороге, но здесь властям предстоит решать, что важнее - уголь, нефть или нефтепродукты.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель завил, что ЕС не может предотвратить продажу российской нефти кому-то еще, но полагает, что для этого РФ нужно будет снизить цены.

После введения санкций российская нефть уже продается с дисконтом к Brent примерно в 30%. Однако нефть продается, бюджет наполняется, рабочие места сохраняется, а все это значит, что будут средства на новые инвестиции, отмечает один из участников отрасли.

По словам Канделаки, прогнозировать дисконт российской нефти к Brent сейчас сложно, "он может быть любой". "При этом он зависит не только от фундаментальных факторов, но и от информационной составляющей, то есть от умения СМИ придумывать угрожающие заголовки", - отметила она.

Впрочем, ряд аналитиков полагают, что России все-таки не удастся перенаправить на другие рынке все объемы и придется снизить добычу нефти. Объемы будут зависеть от успешности выстраивания логистики и конечного списка запретов.

По оценке Райффайзенбанка, добыча нефти в РФ продолжит снижаться и сократится более чем на 2 млн б/с к августу по сравнению с уровнем начала года, так как Европа отказывается не только от нефти, но и от российских нефтепродуктов. Среднегодовое снижение, вероятно, будет не столь серьезным, но во многом будет зависеть от скорости и возможностей компаний по перенаправлению поставок.

Аналитики ИБ "Синара" полагают, что из-за неэластичного спроса на ЖУВ (жидкие углеводороды) выручка российского нефтяного сектора может вырасти, отражая опасения рынка относительно стабильности глобальных поставок нефти.

Канделаки также считает, что России, скорее всего, придётся снизить добычу нефти. "Сложно сказать, насколько это может быть безболезненно, но с учетом опыта 90-х годов прошлого века снижение добычи может быть минимум на треть. Это приведет к росту нефтяных цен в моменте, и даже в среднесрочной перспективе, так как восстановление уровня добычи также будет стоить денег", - считает она.

"Хотя меры, о которых заявил Евросоюз, выглядят угрожающими, мы не видим сокрушительного воздействия на российский нефтяной сектор - ни немедленного, ни спустя полгода", - полагают в "Синаре".

"В конечном итоге Россия недополучит каких-то денег, довольно больших, но переживет. А вот Европа стреляет себе в ногу из дробовика", - сказал один из трейдеров.