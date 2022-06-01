Производители РФ до 1 июля смогут экспортировать удобрения без ограничений

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Квотирование экспорта удобрений из России приостановлено на месяц, до 1 июля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на этой неделе подписал постановление, согласно которому действие квот на экспорт азотных и сложных удобрений продлевается на период с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Введенные в прошлом году квоты действуют по 31 мая. Таким образом, в июне производители смогут экспортировать эти виды удобрений без ограничений.

Размер квот для азотных удобрений на II полугодие составит чуть более 8,3 млн тонн, для сложных - 5,95 млн тонн. Минпромторгу РФ поручено до 20 июня распределить объемы между экспортерами.

Квоты, как и ранее, не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Источник в агропромышленном комплексе пояснил "Интерфаксу", что месячное экспортное "окно" обусловлено отсутствием в июне спроса на удобрения на внутреннем рынке. По его словам, закупки под весенние полевые работы уже завершены, а приобретение удобрений для осенней посевной войдет в активную фазу не раньше второй половины июля.