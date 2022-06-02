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Правительство РФ освободило от квот экспорт ряда удобрений

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ отменило квотирование экспорта ряда удобрений: диаммонийфосфата (DAP), нитрата натрия и смесей нитрата кальция и нитрата аммония.

Продление действия нетарифной квоты в отношении этих товаров признано нецелесообразным с учетом низкой потребности отечественных аграриев, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на этой неделе подписал постановление, согласно которому действие квот на экспорт азотных и сложных удобрений продлевается на период с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Введенные в прошлом году квоты действовали по 31 мая. В июне на фоне отсутствия спроса на внутреннем рынке (закупки для осенней посевной войдут в активную фазу не раньше второй половины июля) производителям удобрений было предоставлено экспортное "окно".

Объемы квот на II полугодие 2022 года рассчитаны на основании согласованных с Минсельхозом РФ балансов, отмечает Минпромторг. Квота на экспорт аммиачной селитры составит 1,86 млн тонн, карбамида - 5,1 млн тонн, карбамидно-аммиачная смеси - 1,36 млн тонн, NPK - 3,55 млн тонн, моноаммонийфосфата (MAP) - 1,8 млн тонн, сульфоаммофоса - 584,5 тысячи тонн.

Минпромторгу РФ поручено до 20 июня распределить объемы между экспортерами.

Правительство РФ Минпромторг
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