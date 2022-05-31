Квоты на вывоз из России азотных удобрений продлены до конца 2022 года

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений. О подписании соответствующего постановления сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничения будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года.

Для азотных удобрений квота составит порядка 8,3 млн тонн, для сложных - чуть более 5,9 млн тонн.

Введенные в прошлом году квоты на вывоз азотных и сложных удобрений действуют по 31 мая. Таким образом, в июне производители смогут экспортировать эти виды удобрений без ограничений.

Квоты, как и ранее, не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию.