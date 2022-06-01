Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:45

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне послаблений валютного контроля со стороны ЦБ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду утром. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне новых послаблений валютного контроля со стороны Банка России и в рамках коррекции после роста в начале недели.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 61,2 - 61,97 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,91 руб. (+41 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 63,04 руб. (+71,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 54,72 коп. к уровню закрытия 31 мая, до 62,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 30,31 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 30,03 коп. выше официального курса.

Новость дополняется

курсы валют рубль доллар евро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ

"Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ

Газпромбанк и "БТС-Мост" предложили взять в концессию расширение Восточного полигона

Цена нефти Brent подросла до $115,93 за баррель после снижения накануне

Цена нефти Brent подросла до $115,93 за баррель после снижения накануне

"Автодор" подтвердил подорожание строительства трассы М12 в среднем на 30%

"Автодор" подтвердил подорожание строительства трассы М12 в среднем на 30%

FT узнала о решении Британии и ЕС запретить страхование перевозящих нефть из РФ cудов

FT узнала о решении Британии и ЕС запретить страхование перевозящих нефть из РФ cудов

Санкции закручивают круговорот нефти в природе. Обобщение

Санкции закручивают круговорот нефти в природе. Обобщение

Citi допустила возможность сохранения присутствия в РФ в меньших масштабах

Citi допустила возможность сохранения присутствия в РФ в меньших масштабах

Британская Shell и датская Orsted с 1 июня лишатся поставок газа из РФ

Квоты на вывоз из России азотных удобрений продлены до конца 2022 года

Квоты на вывоз из России азотных удобрений продлены до конца 2022 года

Банк России до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку валюты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });