Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне послаблений валютного контроля со стороны ЦБ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду утром. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне новых послаблений валютного контроля со стороны Банка России и в рамках коррекции после роста в начале недели.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 61,2 - 61,97 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,91 руб. (+41 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 63,04 руб. (+71,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 54,72 коп. к уровню закрытия 31 мая, до 62,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 30,31 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 30,03 коп. выше официального курса.

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