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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Азербайджан в 2022 году поставит в Италию до 10 млрд кубометров газа

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Поставки газа в Италию в 2022 году будут на уровне 9,5 млрд кубометров, подтвердил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на встрече с замминистра Италии по экологическому переходу Ваннией Гавой на Baku Energy Week.

"До конца года экспорт газа в Италию по краткосрочным и долгосрочным контрактам прогнозируется на уровне 9,5 млрд кубометров", - сказал Шахбазов и добавил, что за счет увеличения мощностей Трансадриатического газопровода (ТАР) поставки газа могут быть увеличены не только для Италии, но и для других стран Европы.

Чиновники обменялись мнениями о сотрудничестве с итальянскими компаниями в сфере возобновляемой энергетики, а также поддержке процесса разминирования на освобожденных территориях Азербайджана, добавила пресс-служба Минэнерго.

В 2021 году объем поставок азербайджанского газа в Италию составил порядка 7 млрд кубометров.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце декабря 2020 года по TAP, являющемуся компонентом Южного газового коридора (ЮГК).

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Азербайджан Италия ТАР Пярвиз Шахбазов Минэнерго Ванния Гава
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