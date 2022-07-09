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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:32

В ЕК оценили стоимость газа, поставленного из Азербайджана в Европу в I квартале 2022 года

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Расходы стран Евросоюза (ЕС) на закупку газа из Азербайджана по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в I квартале 2022 года, по оценкам, составили 2,1 млрд евро. Такие данные приведены в квартальном отчете Еврокомиссии (ЕК) по ситуации на европейском газовом рынке.

В нем отмечается, что всего в первые месяцы 2022 года ЕС потратил около 78 миллиардов евро на импорт газа, из этой суммы 26,5 млрд евро приходится на газ из России, 19,2 млрд евро - Норвегии, 5,4 млрд евро - Северной Африки (Алжира и Ливии), 2,1 млрд млрд евро - по TAP. В виде СПГ ЕС импортировал в I квартале 2022 года газ на сумму около 33 млрд евро.

В ЕК отметили рост поставок из Азербайджана за год: примерно 24 ТВтч в I квартале 2022 года против 10 ТВтч за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету, в I квартале текущего года доля поставок газа по TAP составила 2,5% от общего объема поставок против 1,2% годом ранее.

"TAP обеспечивает доступ к азербайджанским газовым ресурсам через Южный газовый коридор (ЮГК), что является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС", - подчеркнули в ЕК.

В исследовании отмечается конкурентоспособность азербайджанского газа, что авторы отчета связали с долгосрочным контрактами, цена на газ по которым ниже спотовых.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в I квартале 2022 года - 2,6 млрд кубометров газа. В 2022 году объем экспорта газа в Европу, по прогнозу, превысит 10 млрд кубометров.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Азербайджан Евросоюз
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