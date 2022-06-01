BCS GM предупредил "Роснефть" и "Газпром" о возможной необходимость сократить дивиденды
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" и "Газпром" могут столкнуться с необходимостью временного снижения дивидендных выплат в краткосрочной перспективе для сокращения долговой нагрузки, полагают аналитики BCS Global Markets (BCS GM).
При этом "ЛУКОЙЛ" можно назвать исключением, поскольку в мае совет директоров отложил решение по дивидендам за 2021 год до декабря, сославшись на трудности для российских компаний с выполнением банковских переводов. Однако, согласно пресс-релизу, СД намерен придерживаться существующей дивидендной политики, которая предполагает выплату 100% от свободного денежного потока.
Подтверждение дивидендной политики компаний сектора - позитивный сигнал, отмечают аналитики, однако "Газпром" и "Роснефть" уже сталкиваются с трудностями.
"Дивидендная революция" 2011-2019 годов привела к тому, что выплаты российских нефтегазовых компаний выросли с не более чем 25% чистой прибыли, а часто и намного меньше, до минимума в 50% чистой прибыли по МСФО или, в случае с "ЛУКОЙЛом", 100% FCF. Значительное улучшение дивполитики лежит в основе наших долгосрочных оценок по DDM, поэтому мы считаем однозначно хорошей новостью то, что каждая компания придерживается этих обязательств, несмотря на риск самого глубокого кризиса за последние десятилетия", - пишут эксперты.
"Тем не менее мы полагаем, что двум госкомпаниям, "Роснефти" и "Газпрому", возможно, придется временно сократить выплаты, скажем, до 25% чистой прибыли на пару лет, чтобы поспособствовать снижению относительно значительной долговой нагрузки", - добавляют они.
Дивиденды российских нефтегазовых компаний (руб.)
|Рекомендация BCS для акций
|DPS '21
|DPS '22
|DY '21
|DY '22
|Газпром
|держать
|53
|41
|17%
|14%
|ЛУКОЙЛ
|покупать
|705
|735
|17%
|17%
|НОВАТЭК
|продавать
|71
|118
|8%
|13%
|Роснефть
|держать
|42
|28
|11%
|7%
|Газпром нефть
|покупать
|56
|38
|13%
|9%
|Сургутнефтегаз ао
|продавать
|0,8
|0,82
|3%
|4%
|Сургутнефтегаз пр
|покупать
|4,7
|2,2
|13%
|6%
|Татнефть ао
|покупать
|43
|58
|11%
|15%
|Татнефть пр
|покупать
|43
|58
|12%
|16%
|Средневзвешенное
|13,5%
|11,9%
Прим.: годы отражают отчетный период, за который начисляются дивиденды; выплаты обычно производятся через 12 месяцев, за исключением промежуточных дивидендов; прогнозы на 2022 год исходят из средней цены Urals $90 за баррель, среднего курса 73 рубля/$1 и курса на конец года 66 рубля/$1.