BCS GM предупредил "Роснефть" и "Газпром" о возможной необходимость сократить дивиденды

При этом "ЛУКОЙЛ" можно назвать исключением, поскольку в мае совет директоров отложил решение по дивидендам за 2021 год до декабря, сославшись на трудности для российских компаний с выполнением банковских переводов. Однако, согласно пресс-релизу, СД намерен придерживаться существующей дивидендной политики, которая предполагает выплату 100% от свободного денежного потока.

Подтверждение дивидендной политики компаний сектора - позитивный сигнал, отмечают аналитики, однако "Газпром" и "Роснефть" уже сталкиваются с трудностями.

"Дивидендная революция" 2011-2019 годов привела к тому, что выплаты российских нефтегазовых компаний выросли с не более чем 25% чистой прибыли, а часто и намного меньше, до минимума в 50% чистой прибыли по МСФО или, в случае с "ЛУКОЙЛом", 100% FCF. Значительное улучшение дивполитики лежит в основе наших долгосрочных оценок по DDM, поэтому мы считаем однозначно хорошей новостью то, что каждая компания придерживается этих обязательств, несмотря на риск самого глубокого кризиса за последние десятилетия", - пишут эксперты.

"Тем не менее мы полагаем, что двум госкомпаниям, "Роснефти" и "Газпрому", возможно, придется временно сократить выплаты, скажем, до 25% чистой прибыли на пару лет, чтобы поспособствовать снижению относительно значительной долговой нагрузки", - добавляют они.

Дивиденды российских нефтегазовых компаний (руб.)

Рекомендация BCS для акций DPS '21 DPS '22 DY '21 DY '22 Газпром держать 53 41 17% 14% ЛУКОЙЛ покупать 705 735 17% 17% НОВАТЭК продавать 71 118 8% 13% Роснефть держать 42 28 11% 7% Газпром нефть покупать 56 38 13% 9% Сургутнефтегаз ао продавать 0,8 0,82 3% 4% Сургутнефтегаз пр покупать 4,7 2,2 13% 6% Татнефть ао покупать 43 58 11% 15% Татнефть пр покупать 43 58 12% 16% Средневзвешенное 13,5% 11,9%

Прим.: годы отражают отчетный период, за который начисляются дивиденды; выплаты обычно производятся через 12 месяцев, за исключением промежуточных дивидендов; прогнозы на 2022 год исходят из средней цены Urals $90 за баррель, среднего курса 73 рубля/$1 и курса на конец года 66 рубля/$1.