СД "ЛУКОЙЛа" решил отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа", учитывая нестабильные условия ведения деятельности и ограничения в учетных и банковских системах, принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год, сообщает компания.

В связи с этим акционерам рекомендовало оставить нераспределенной прибыль 2021 года (за исключением прибыли, направленной на выплату промежуточных дивидендов). "Вопрос о рекомендациях по выплате итоговых дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021 года будет рассмотрен советом директоров не позднее конца 2022 года", - говорится в сообщении НК.

Помимо этого, совет директоров принял решение о проведении 21 июня 2022 года годового собрания акционеров (ГОСА) в форме заочного голосования, а также о созыве 23 июня 2022 года повторного ГОСА, которое будет проведено в случае, если первое не состоится из-за отсутствия кворума. Датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА и повторном собрании, определено 27 мая 2022 года.