Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

СД "ЛУКОЙЛа" решил отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа", учитывая нестабильные условия ведения деятельности и ограничения в учетных и банковских системах, принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год, сообщает компания.

В связи с этим акционерам рекомендовало оставить нераспределенной прибыль 2021 года (за исключением прибыли, направленной на выплату промежуточных дивидендов). "Вопрос о рекомендациях по выплате итоговых дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021 года будет рассмотрен советом директоров не позднее конца 2022 года", - говорится в сообщении НК.

Помимо этого, совет директоров принял решение о проведении 21 июня 2022 года годового собрания акционеров (ГОСА) в форме заочного голосования, а также о созыве 23 июня 2022 года повторного ГОСА, которое будет проведено в случае, если первое не состоится из-за отсутствия кворума. Датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА и повторном собрании, определено 27 мая 2022 года.

ЛУКОЙЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Газовые хранилища Германии заполнены на 40%

Газовые хранилища Германии заполнены на 40%

"АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный ряд

"АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный ряд

В РФ предложили не исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта

В РФ предложили не исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта

Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов

Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов

"Газпром" в начале мая нарастил поставки в РФ на 6% из-за холодов

"Газпром" в начале мая нарастил поставки в РФ на 6% из-за холодов

НЛМК получил разрешение на сохранение листинга на Лондонской бирже

НЛМК получил разрешение на сохранение листинга на Лондонской бирже

McDonald's уйдет с российского рынка

Отсрочку уплаты утильсбора в РФ расширили на всех автопроизводителей со СПИК

Отсрочку уплаты утильсбора в РФ расширили на всех автопроизводителей со СПИК
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });