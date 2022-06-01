Алмазы подорожают на 15% в 2022 году из-за сокращения поставок

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Цены на мировом рынке алмазов могут подскочить на 15% в текущем году на фоне растущего спроса и сокращающегося предложения, прогнозируют аналитики Bank of America.

Прогноз увеличения цен на 2023 год был повышен до 4%, цитирует MarketWatch исследование банка. Ранее ожидалось, что в текущем году алмазы подорожают на 3%, в следующем - на 2%.

Цены на алмазы обычно обгоняют инфляцию, отмечают аналитики банка под руководством Джейсона Фэйрклафа. В США, на которые приходится около 50% мирового спроса на алмазы, темпы роста потребительских цен в марте достигли максимального уровня за 41 год - 8,5%. В апреле инфляция замедлилась до 8,3%, однако по-прежнему в четыре раза превышает целевой показатель Федрезерва.

При этом предложение алмазов сейчас находится на минимуме с 2008 года, говорится в исследовании BofA. Ситуацию усугубляют западные санкции против компании "АЛРОСА", которая является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах: на долю компании приходится 29% мировой и 95% российской добычи алмазов, говорится на сайте компании.