Онлайн-платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила камни из России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая мировая платформа по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями RapNet исключила российские бриллианты из своей торговой системы, говорится в заявлении Rapaport Group. Владелец группы, контролирующей RapNet, также не исключает образования дефицита алмазов на рынке.

Запрет касается всех алмазов, поступивших из России после 24 февраля 2022 года, и бриллиантов, произведенных за пределами России из российских алмазов. Он распространяется также на алмазы компаний, которые на 50% и более принадлежат компаниям, находящимся под санкциями.

"Санкции в отношении России коренным образом меняют цепочку поставок алмазов. Покупатели хотят быть уверены в источнике своих бриллиантов. Этические соображения выходят за рамки юридических требований, и покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Санкции финансового характера препятствуют импорту необработанных алмазов в гранильные центры, и нехватка алмазов на рынке перед праздничным сезоном весьма вероятна", - заявил председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт.

Ежедневно в сети RapNet размещаются около 1,8 млн бриллиантов, которые оцениваются в $8,7 млрд. Членами платформы являются более 10 тысяч участников рынка в 89 странах. На основе котировок в своей сети Rapaport выпускает эталонный прайс-лист RapNet Diamond Index (RAPI) по наиболее востребованным категориям бриллиантов.

Россия поставляет около 30% мировых алмазов. Ключевые каналы продаж российской "АЛРОСА" пока не подвергнуты санкциям, хотя важные долгосрочные клиенты компании, американские ритейлеры Signet и Tiffany, прекратили закупки. Решение Tiffany, принадлежащей сейчас LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, распространяется в том числе на бриллианты российского происхождения независимо от того, где они были огранены.

США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной обработке вне России, эта мера не распространяется. Основная масса алмазного сырья из России проходит огранку в Индии, которая производит 95% бриллиантов в мире.