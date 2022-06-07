De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - De Beers в ходе июньского цикла продаж повысила цены на небольшие алмазы, поскольку санкции в отношении российской "АЛРОСА", являющейся основным поставщиком таких камней, вызывают дефицит на рынке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попросивших об анонимности участников рынка.

Цены повысились на 5-7%, но даже после этого спрос на эти позиции останется высоким, заявили собеседники агентства.

Стоимость мелких алмазов, которые как правило идут на обсыпку вокруг крупных бриллиантов-солитеров, резко выросла с начала марта, так как огранщики и трейдеры пытаются найти источники поставок после того, как США ввели санкции против "АЛРОСА", на которую приходится около трети мирового производства.

De Beers производит относительно мало мелких и дешевых алмазов такого типа, на котором специализируется "АЛРОСА": эти камни используются в более недорогих ювелирных изделиях, продаваемых в Walmart или Costco. Таким образом, даже De Beers не может восполнить образовавшийся на рынке пробел.

Индийские огранщики, которые доминируют в отрасли, всеми силами ищут способы приобретать российские алмазы, хотя с этими операциями связаны все возрастающие банковские, страховые и логистические проблемы, сообщает Bloomberg. Хотя известные американские ювелиры Tiffany & Co. и Signet Jewelers Ltd. заявили о прекращении закупок алмазов из России, участники отрасли из Китая, Индии и Ближнего Востока не последовали их примеру.

США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной обработке вне России, эта мера не распространяется. Хотя ключевые каналы продаж российской "АЛРОСА" пока не подвергнуты санкциям, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ. Для Индии огранка алмазов и производство ювелирных изделий является третьим по величине источником экспортных доходов.

Индекс средних цен на алмазы за прошлый год вырос на 13%, так как на рынке образовался дефицит алмазного сырья, востребованного огранщиками на фоне сильного спроса на ювелирные изделия с бриллиантами на основных рынках – США и Китая.