Безработица в РФ в апреле обновила исторический минимум

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Безработица в России в апреле 2022 года продолжила снижение, опустившись до 4% и тем самым обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Предыдущий исторический минимум - 4,1% - был достигнут в феврале 2022 года и удерживался в марте. Прежнее минимальное значение безработицы составляло 4,3%, оно было зафиксировано в августе 2019 года, вновь было достигнуто в сентябре прошлого года и удерживалось до декабря 2021 года включительно.

В январе этого года безработица в РФ повысилась до 4,4%.

Общая численность безработных в России в апреле 2022 года составила 3 млн 005 тыс. человек, что на 73 тысячи ниже показателя марта 2022 года.