Что произошло за день: среда, 1 июня

"Газпром" прекратил поставки Orsted в Дании и Shell в ФРГ, безработица в РФ в апреле обновила минимум, Путин предложил вернуть звание "Мать-героиня"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ. Они не стали оплачивать поставки по новым условиям.

- Безработица в РФ в апреле обновила исторический минимум. По данным Росстата, она составила 4%. Предыдущий исторический минимум - 4,1% - был достигнут в феврале 2022 года и удерживался в марте.

- Владимир Путин предложил вернуть звание "Мать-героиня" и единовременно выплачивать женщинам, получившим его, миллион рублей.

- Губернатор Ростовской области с 1 июня отменил все антиковидные ограничения. В Крыму, между тем, отменили масочный режим.

- ВС РФ признал террористическим "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Его деятельность запрещена на территории России.

- Суд в Петербурге санкционировал экстрадицию в Белоруссию Яны Пинчук. На родине ее обвиняют в администрировании экстремистского телеграм-канала.

- Московский муниципальный депутат Алексей Горинов проведет в СИЗО еще полгода. Суд продлил ему срок ареста до 19 ноября по делу о распространении ложной информации о деятельности ВС РФ.

- Группа ДДТ перенесла концерт, запланированный на 10 июня в Москве. Директор группы Вячеслав Ортюков сообщил "Интерфаксу", что поступил отказ в согласовании мероприятия от московского департамента региональной безопасности.

- Американский фонд RedBird Partners официально стал владельцем ФК "Милан". Переход клуба под контроль нового владельца состоится летом, а закрытие сделки ожидается не позднее сентября 2022 года.