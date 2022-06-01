Комитет по CDS признал "событие неуплаты" по евробондам РФ из-за процентов на $1,9 млн

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU -Комитет, регулирующий кредитно-дефолтные свопы (CDS), признал "событие неуплаты" по российским суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 году из-за невыплаченных процентов на $1,9 млн.

Датой "события неуплаты" признано 19 мая, сообщил комитет.

Россия должна была 4 апреля погасить выпуск долларовых еврооблигаций, часть этого выпуска была выкуплена российским Минфином за рубли у российских владельцев этих бумаг. Расчеты с остальными инвесторами Россия планировала провести в рублях, так как США запретили использовать для выплат по внешнему долгу замороженные валютные резервы России.

Однако к истечению 30-дневного льготного периода российский Минфин все же перечислил выплаты в долларах США. Условия этого выпуска евробондов предполагают, что проценты на основную сумму долга продолжают начисляться до тех пор, пока она не погашена. Таким образом, Россия должна выплатить инвесторам дополнительные $1,9 млн - невыплата этой суммы и стала основанием для обращения к комитету по CDS участников рынка, следует из информации на его сайте.

Несмотря на относительно небольшую сумму, невыплата процентов может повлечь за собой срабатывание механизма выплат по договорам страхования на сумму до $3,2 млрд, отмечает Bloomberg. В то же время скромный размер платежа и тот факт, что основная сумма долга по этим еврооблигациям погашена, означают, что решение комитета не приведет к масштабному дефолту по евробондам России, пишет агентство.