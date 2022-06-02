Минфин готов урегулировать претензии инвесторов о доппроцентах по евробондам "Россия-2022"

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минфин России готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать претензии инвесторов относительно выплаты дополнительных процентов по выпуску еврооблигаций "Россия-2022", сообщило министерство.

Накануне комитет, регулирующий кредитно-дефолтные свопы (CDS), признал "событие неуплаты" по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2022 году из-за невыплаченных процентов на $1,9 млн. Согласно сообщению комитета, датой "события неуплаты" признано 19 мая.

Россия должна была 4 апреля погасить выпуск долларовых еврооблигаций, часть этого выпуска была выкуплена Минфином РФ за рубли у российских владельцев этих бумаг. Расчеты с остальными инвесторами РФ планировала провести в рублях, так как США запретили использовать для выплат по внешнему долгу замороженные валютные резервы России.

Однако к истечению 30-дневного льготного периода Минфин РФ все же перечислил выплаты в долларах. Условия этого выпуска евробондов предполагают, что проценты на основную сумму долга продолжают начисляться до тех пор, пока она не погашена. Таким образом, РФ должна выплатить инвесторам дополнительные $1,9 млн - невыплата этой суммы и стала основанием для обращения к комитету по CDS участников рынка.

Как поясняет в своем сообщении Минфин РФ, средства были доведены до инвесторов после даты, установленной эмиссионной документацией для соответствующей выплаты, по причине недобросовестного исполнения иностранными контрагентами Минфина России своих функций при погашении указанных облигаций.

При этом задержку данной выплаты, обусловленную исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока, отмечает министерство.

"Минфин России информирует, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям "Россия-2022"", - подчеркивается в сообщении.