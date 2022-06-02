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Налоговые отчисления московских производителей напитков превысили 1 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - За первый квартал текущего года столичные производители напитков перечислили в городской бюджет порядка 1,1 млрд руб. налогов, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

"Поступления налога на прибыль от столичных производителей напитков в январе - марте этого года достигли 386,1 млн рублей, это на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налог на доход физических лиц поступил в объеме 670 млн рублей, что на 50,3% превышает показатель первых трех месяцев 2021 года. Отчисления по специальным налоговым режимам составили 3,1 млн рублей - на 14,1% больше показателя первого квартала предыдущего года", - приводит слова Пуртова пресс-служба возглавляемого им департамента.

Он добавил, что решение зарубежных компаний о приостановке деятельности в РФ дали возможность московским производителям напитков освоить освобождающиеся товарные ниши и увеличить производство продукции. По итогам марта производство напитков в столице выросло более чем на треть по сравнению с февралем.

Пуртов подчеркнул, что компании работают как над увеличением объёма выпуска продукции, так и над разработкой и выводом на рынок новых брендов.

Москва Кирилл Пуртов
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