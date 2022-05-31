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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Число самозанятых в Москве превысило 1 млн человек

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - С момента введения налога на профессиональный доход (НПД) число самозанятых в столице превысило 15% от общего числа работающих в городе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда вводили НПД, думали, что им воспользуются десятки, максимум, сотни тысяч. Но всего за три с половиной года действия нового налога число самозанятых в столице превысило миллион человек - примерно 15% от всех работающих в столице", - написал мэр в своём блоге во вторник.

Он добавил, что данный налог становится важным источником пополнения бюджета Москвы: за январь-апрель 2022 года самозанятые перечислили 2,3 млрд руб., что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также столичное правительство в помощь самозанятым предлагает различные площадки и инструменты: бесплатные консультации, программы для бизнес-обучения и другое.

Москва Сергей Собянин
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