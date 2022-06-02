Мораторий на блокировку счетов должников по налогам продлили до 1 июля

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ограничение на блокировку банковских счетов должников при взыскании долгов по налогам продлено до 1 июля 2022 года, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В марте ФНС объявила о приостановке блокировки счетов до 1 июня, теперь этот срок увеличен на месяц.

Решение принято для снижения рисков неплатежеспособности, которые вызваны введением ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

Одновременно налоговым органам поручается после 1 июля и до отдельного распоряжения не приостанавливать операции по счетам до истечения двухнедельного срока с момента направления в банк поручений ФНС на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам.