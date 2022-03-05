ФНС приостановит с 9 марта инициирование дел о банкротстве должников

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России приняла решение о приостановке с 9 марта инициирования банкротства должников.

"В целях снижения угроз банкротства в связи с введением иностранными государствами ограничительных мер руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров принял решение о приостановлении с 9 марта 2022 года подачи налоговыми органами заявлений о банкротстве должников", - говорится в сообщении службы.

ФНС не называет дату, до которой служба не будет обращаться в суды с соответствующими заявлениями.

ФНС подчеркивает, что "приоритетом в работе налоговых органов станет содействие реструктуризации задолженности". "Будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений. По результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников с привлечением профессиональных объединений и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на сохранение бизнеса", - указано в сообщении ФНС.

Сейчас в правительстве обсуждается возможность введения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Его введение в пятницу анонсировал первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Однако в сообщении пресс-службы правительства не уточнялось, на какие категории юрлиц будет распространяться мораторий.

Источник "Интерфакса" сообщал, что обсуждается введение на полгода тотального моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении всех юрлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и граждан. При этом компании и граждане смогут инициировать свое банкротство самостоятельно, кроме того, граждане сохранят возможность проходить процедуру личной несостоятельности во внесудебном порядке через многофункциональные центры (МФЦ).

Право вводить мораторий на банкротства по требованию кредиторов правительство получило весной 2020 года в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии COVID-19. Закон о несостоятельности позволяет ему принимать такое решение "в исключительных случаях", например, "при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах". Правительство определяет круг лиц, на которые распространяется мораторий.