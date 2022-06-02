Remy Cointreau увеличила выручку на 30% в 2022 фингоду, до рекорда

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA за 2022 финансовый год, который завершился в марте, увеличил выручку на 30%, до рекордного значения 1,313 млрд евро против 1,01 млрд евро годом ранее.

Органический рост (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи активов) составил 27,3%.

Операционная прибыль компании подскочила на 41,6%, до 334,4 млн евро по сравнению с 236,1 млн евро.

Рентабельность по операционной прибыли повысилась на 2,1 процентного пункта и достигла 25,5%, что близко к рекордному для компании значению.

Скорректированная чистая прибыль выросла до 228,1 млн евро с 148,2 млн евро.

Капитализация Remy Cointreau с начала 2022 года снизилась на 20,2% и составляет сейчас порядка 8,6 млрд евро.

Remy Cointreau, которую контролирует семья Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.