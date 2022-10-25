Remy Cointreau увеличил полугодовую выручку на треть

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В I финансовом полугодии, которое завершилось 30 сентября, производитель алкоголя Remy Cointreau SA зафиксировал резкий рост выручки, во многом за счет ослабления курса евро к доллару и юаню.

Полугодовая выручка компании взлетела на 34,4% и составила 867,1 млн евро по сравнению с 645,3 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Органический рост выручки (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) составил 21,1%, позитивный эффект от ослабления евро составил 13,3%. Продажи в натуральном выражении увеличились на 9,7%.

Увеличение выручки было зафиксировано во всех регионах присутствия Remy Cointreau. В Северной и Южной Америке продажи выросли на 21,1% в органическом выражении, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 21,7%, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA) - на 19,9%.

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, в минувшем финполугодии подскочили на 37,3%, до 638,1 млн евро. Органический рост составил 22,4%.

Выручка от продажи другой алкогольной продукции составила 214,5 млн евро - на 30,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Органический рост показателя - 20,7%.

Выручка от реализации продукции партнерских брендов подросла на 35,6%, до 14,5 млн евро (органический рост - 22%).

В 2022 фингоду компания по-прежнему ожидает сильного органического роста продаж и в целом прогнозирует, что потребление алкоголя в большинстве регионов завершит восстановление после пандемии коронавируса и стабилизируется на уровне, существенно превышающем показатели до пандемии.

Remy Cointreau, контролируемая семьей Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.

Акции Remy Cointreau дешевеют на 7,7% на торгах во вторник. С начала 2022 года капитализация компании сократилась на 28% и составляет сейчас порядка 8,1 млрд евро.