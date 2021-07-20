Квартальная выручка Remy Cointreau удвоилась

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA увеличил выручку в первом квартале текущего финансового года (финквартал завершился 30 июня) в два раза. Показатель взлетел на 95%, до 293,1 млн евро против 150,1 млн евро годом ранее.

Органический рост выручки (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) составил 105%.

Remy Cointreau отмечает сохранение высокого спроса на свою продукцию в США и материковом Китае, а также улучшение показателей в странах Европы, Ближнего Востока и Африки благодаря постепенному открытию таких каналов сбыта, как рестораны, бары, гостиницы и клубы.

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, в минувшем квартале подскочили на 102,3%, до 199,6 млн евро. Органический рост составил 114,4%.

Компания ожидает "превосходного" первого полугодия, чему, в частности, должны способствовать отложенные поставки и благоприятные тенденции в области потребления в США, а также низкая база сравнения прошлого года.

Котировки акций Remy Cointreau поднимаются на 0,6% в начале торгов во вторник. С начала текущего года капитализация компании выросла на 17,9% и составляет сейчас порядка 9,1 млрд евро.

Remy Cointreau, которую контролирует семья Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.