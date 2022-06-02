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Владимир Жуков стал вице-президентом "Норникеля" по IR и устойчивому развитию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент "Норникеля" по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков станет вице-президентом по работе с инвесторами и устойчивому развитию, сообщила компания.

В новой должности, помимо работы с инвесторами, за которые он отвечал ранее, Жуков также будет курировать вопросы устойчивого развития компании.

До Жукова за эту сферу отвечал Андрей Бугров, который стал старшим вице-президентом по устойчивому развитию в 2020 году после аварии на ТЭЦ в Норильске, сконцентрировавшись на взаимоотношениях со всеми стейкхолдерами экологической проблематики.

"Одновременно с этим его кандидатура выдвинута акционерами компании в новый состав совета директоров "Норникеля", - напомнил "Норникель".

Бугров, возглавлявший совет директоров "Норникеля" в 2010-2013 годах, покинул правление компании, он сосредоточится на работе в совете директоров. Прежний председатель совета Гарет Пенни в марте 2022 года на фоне конфликта России и Украины покинул свой пост вместе с другими независимыми директорами-иностранцами.

В подчинении Жукова будут находиться департамент по работе с инвестиционным сообществом и департамент устойчивого развития.

Департамент по работе с инвестиционным сообществом возглавит Михаил Боровиков, который до этого был заместителем директора этой структуры.

Норникель Владимир Жуков Андрей Бугров Норильск Гарет Пенни
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