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Старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Бугров покидает компанию

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Андрей Бугров покидает компанию, следует из сообщения "Норникеля".

Совет директоров компании принял решение прекратить его полномочия как члена правления и расторгнуть трудовой договор.

Бугров, один из ключевых топ-менеджеров "Интерроса" Владимира Потанина, входил в правление "Норникеля" с 2013 г. Старшим вице-президентом по устойчивому развитию он стал в 2020 г. после аварии на ТЭЦ Норильска, сконцентрировавшись на взаимоотношениях со всеми стейкхолдерами экологической проблематики.

С 2010 по 2013 гг. Бугров возглавлял совет директоров "Норникеля". После заключения в 2013 г. 10-летнего соглашения акционеров он стал заместителем председателя совета. Главой совета с 2013 г. был экс-гендиректор алмазодобывающей De Beers Гарет Пенни, но в марте этого года на фоне конфликта России и Украины Пенни покинул совет директоров, вместе с другими независимыми директорами-иностранцами.

Бугров номинирован (безальтернативно) и в новый состав совета директоров, который будет избран на годовом собрании 3 июня этого года.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Казначейские акции, которые "Норникель" оставил для программы стимулирований - 0,5%. Free float "Норникеля" - около 33%.

Норникель
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