Цены на нефть снизились более чем на 2,5% перед встречей ОПЕК+

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют более 2,5% на торгах в четверг перед встречей министров стран ОПЕК+.

Падению рынка способствовало сообщение Financial Times о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу в случае существенного снижения производства нефти в России из-за санкций. Один из источников газеты отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о планах наращивания добычи на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 по московскому времени в четверг составила $113,18 за баррель, что на $3,11 (2,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $112,11 за баррель, что на $3,15 (2,73%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как пишет FT, Эр-Рияд отказывался идти навстречу призывам США об увеличении добычи в условиях резкого роста цен на нефть, считая необходимым иметь свободные резервные мощности на случай дальнейшего усиления глобального энергетического кризиса.

Однако за последнее время вероятность дефицита нефти на мировом рынке выросла, поскольку страны Евросоюза приняли решение ограничить импорт энергоресурсов из РФ и ввести запрет на страхование танкеров с российской нефтью. В связи с этим Саудовская Аравия приняла решение изменить свою позицию и принять меры, чтобы успокоить рынок, отмечает FT.

"Саудовская Аравия осознает риски и понимает, что не в ее интересах терять контроль за ценами на нефть", - заявил источник газеты.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн б/с с 1,9 млн б/с, прогнозировавшихся месяц назад, сообщили "Интерфаксу" источники.

В четверг состоится сначала встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а затем - полноформатная министерская встреча.