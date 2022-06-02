Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Цены на нефть снизились более чем на 2,5% перед встречей ОПЕК+

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют более 2,5% на торгах в четверг перед встречей министров стран ОПЕК+.

Падению рынка способствовало сообщение Financial Times о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу в случае существенного снижения производства нефти в России из-за санкций. Один из источников газеты отметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ изучали возможность объявить о планах наращивания добычи на заседании ОПЕК+ в четверг, однако окончательного решения по этому вопросу не приняли.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 по московскому времени в четверг составила $113,18 за баррель, что на $3,11 (2,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $112,11 за баррель, что на $3,15 (2,73%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как пишет FT, Эр-Рияд отказывался идти навстречу призывам США об увеличении добычи в условиях резкого роста цен на нефть, считая необходимым иметь свободные резервные мощности на случай дальнейшего усиления глобального энергетического кризиса.

Однако за последнее время вероятность дефицита нефти на мировом рынке выросла, поскольку страны Евросоюза приняли решение ограничить импорт энергоресурсов из РФ и ввести запрет на страхование танкеров с российской нефтью. В связи с этим Саудовская Аравия приняла решение изменить свою позицию и принять меры, чтобы успокоить рынок, отмечает FT.

"Саудовская Аравия осознает риски и понимает, что не в ее интересах терять контроль за ценами на нефть", - заявил источник газеты.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году до 1,4 млн б/с с 1,9 млн б/с, прогнозировавшихся месяц назад, сообщили "Интерфаксу" источники.

В четверг состоится сначала встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а затем - полноформатная министерская встреча.

Brent WTI ОПЕК+ Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников указал на риски роста безработицы в РФ с текущих минимальных уровней

Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина

Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина

В ожидании девятого вала: баррель Brent за $150 все ближе? Обзор

В ожидании девятого вала: баррель Brent за $150 все ближе? Обзор

Ассоциация кондитеров признала сложности с логистикой и импортом сырья и упаковки

В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон

В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон

Минфин готов урегулировать претензии инвесторов о доппроцентах по евробондам "Россия-2022"

Минфин готов урегулировать претензии инвесторов о доппроцентах по евробондам "Россия-2022"

Котировки "Мосэнерго" подскочили более чем на 5% на новостях о дивидендах

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

В программу льготной IT-ипотеки вошли 49 банков и три региональных оператора

МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные

МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });