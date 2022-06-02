"Кисточки финанс" допустили техдефолт при выплате 75% номинала бондов на 30 млн рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ООО "Кисточки финанс" сообщило, что допустило технический дефолт при погашении 75% от номинала выпуска облигаций серии БО-П01 на сумму 30 млн рублей.

При этом последний купон на сумму 493,2 тысячи рублей, а также 25% от номинальной стоимости выпуска на 10 млн рублей компания смогла выплатить владельцам. О произошедшей ситуации эмитент сообщил еще 11 мая и озвучил намерение предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска.

Позже представитель владельцев облигаций (ПВО) эмитента - ООО "Юнисервис капитал" сообщал, что совместно с эмитентом разработал детальный план реструктуризации займа.

План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн рублей (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций - 2 июня 2022 года. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) - пролонгацию срока займа на 39 месяцев, со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

На утверждение данного плана путем проведения общего собрания владельцев облигаций потребуется до трех месяцев, отмечало ПВО. "Так как в течение этого времени эмитент не сможет технически выплачивать проценты по выпуску (в связи с тем, что срок обращения облигаций будет завершен), их компенсация учтена в ставке на первые 12 месяцев после вступления в силу нового графика обслуживания долга", - добавлял "Юнисервис капитал".

Погашение оставшейся задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн рублей в феврале и ноябре 2024 года и в августе 2025 года.

ПВО обращало внимание инвесторов на то, что после наступления срока планового погашения выпуска (2 июня 2022 года) будет зафиксирован дефолт и произведен делистинг облигаций. Организованные торги по выпуску производиться не будут. Однако эмитент, после утверждения нового графика на ОСВО, будет перечислять выплаты через НРД.

Предварительный опрос инвесторов стартовал 24 мая и будет продолжаться в течение 1 месяца. Для того, чтобы ОСВО состоялось и все решения были приняты/отклонены, нужно одобрение 75% держателей бумаг выпуска, тогда условия реструктуризации будут легитимизированы и вступят в силу.

Компания разместила трехлетний выпуск БО-П01 объемом 40 млн рублей в июне 2019 года по ставке ежемесячного купона 15% годовых. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей.

Других выпусков в обращении у компании нет.

"Кисточки финанс" владеет 23 студиями маникюра и педикюра в Петербурге и Ленинградской области. Выручка компании за первый квартал 2022 года составила 4,8 млн рублей, ожидаемая выручка за год - 20 млн рублей. Сейчас компания активно работает над продажей франшиз.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициар компании - Игорь Рудзий, он же является CEO УК People&People (в портфель которой входят "Грузовичкоф", "Таксовичкоф" и др.). В середине апреля УК People&People договорилась о покупке активов "Ситимобила" у СП VK и Сбербанка - "О2О Холдинг".